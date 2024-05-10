【灣區走走】探索Fremont：追尋汽車文化底蘊 – 太平洋巴士博物館

《 #灣區走走》帶您來到Fremont（佛利蒙）的太平洋巴士博物館，一個匯集了汽車歷史的寶庫。這座博物館收藏了超過百輛不同時期的巴士，從1930年代至今，包括了灰狗巴士、校車、公園接駁車等，每一輛都承載著濃厚的時代烙印。這裡不僅是汽車迷的天堂，也是探索歷史與文化的好去處。太平洋巴士博物館的藏品是眾多會員共同捐贈而來，每一輛車背後都有著一段獨特的故事。無論您對汽車文化感興趣，還是想了解不同時代的生活，這裡都能給您帶來豐富的收穫。在本周的節目中，我們將帶您近距離欣賞這些珍貴的車輛，並聽取收藏者分享的故事。您將了解到這些巴士的歷史演變，以及它們在當時社會背景下的重要意義。不要錯過這個難得的機會，立即點擊觀賞本周的節目，一同探索這個汽車文化的寶庫！

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