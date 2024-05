【KTSF】

本台報導過上星期一,灣區捷運(BART)一個車站月台上發生襲擊事件,一個非洲裔男人無緣無故毆打一個亞裔長者導致他受傷,警方拘捕了疑犯。

上星期一早上11時左右,舊金山Montgomery捷運站一個黑人男人,無緣無故在月台將一個71歲亞裔男人打到躺在地上,眼睛和鼻受傷流血,需要送院治療。

捷運發言人對本台表示,捷運警方翻查了閉路電視片段,辨認出匪徒的樣子,週二警員巡邏車站月台時,看見與匪徒樣貌吻合的人,並將他拘捕。

根據舊金山縣警網站,以及捷運警方的資料,疑犯32歲,來自德州,目前關押在縣監獄,他面臨襲擊他人導致對方受傷,以及襲擊長者的控罪。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。