【灣區新聞】5月是亞太裔傳統月 舊金山華埠將舉行多項慶祝活動（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

5月是亞太裔傳統月,舊金山(三藩市)華埠將舉行多項慶祝活動。

亞太裔傳統基金會週三於華埠舉行舊金山華埠亞太裔傳統月慶祝活動啟動儀式,主辦單位表示,今年的活動主題是不同社區一起前進,將與華埠附近的不同社區一起慶祝亞太裔傳統月的活動,希望藉由慶祝活動,能夠為舊金山華埠帶來更多人氣。

一系列的活動包括東華醫院於5月18日星期六上午10點到下午2點,於華埠白蘭站站上庭園舉行社區同樂日提供免費身體檢查,當日還有免費的親子活動。

藝在棱角將於5月10號舉行關於社會正義的攝影展。

5月11日在Grant街700號路段會有醒獅舞龍大賽。

Dance Me創辦人Norman Lau說:「新形式的醒獅活動,將能夠保持年輕人的熱情,更多的中西結合,很多西洋音樂的形式。」

華埠歷史文化協會將於5月25日於華埠的Grant街舉行華埠文化節,屆時有文化巡遊,將從下午1時30分從Grant街一直走到Broadway街。

