【全國新聞】拜登政府建議將大麻重新歸類為風險較低的第三類管制藥物

May 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(Pexels)

【KTSF】

拜登政府建議將大麻重新歸類為風險較低的第三類管制藥物。

大麻政策計劃執行總監Matthew Schweich說：「經過幾十年的資訊宣傳，我們確實將大麻污名化得很。」

將大麻降低為第三類管制藥物的建議，得到了美國食品和藥物管理局（FDA），管制藥物機構的支持，因為它符合三個標準：與其他藥物相比，濫用的可能性較低；目前可用於醫療；而濫用藥物的人上癮風險較低，或只有中度上癮風險。

Schweich說：「此舉將幫助大麻企業，像美國其他企業一樣營運，我們還遠未發掘大麻的全部醫療潛力。」

根據聯邦法律，生產、分銷和管有大麻，用作娛樂仍然是非法的。

國會參議員週四重新啟動《大麻管理和機會法案》，有一個原因就是法案一旦成為法律，它將結束聯邦大麻禁令，並刪除大麻輕罪案底。

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