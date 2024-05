【全國新聞】拜登政府建議將大麻重新歸類為風險較低的第三類管制藥物

【KTSF】

拜登政府建議將大麻重新歸類為風險較低的第三類管制藥物。

大麻政策計劃執行總監Matthew Schweich說:「經過幾十年的資訊宣傳,我們確實將大麻污名化得很。」

將大麻降低為第三類管制藥物的建議,得到了美國食品和藥物管理局(FDA),管制藥物機構的支持,因為它符合三個標準:與其他藥物相比,濫用的可能性較低;目前可用於醫療;而濫用藥物的人上癮風險較低,或只有中度上癮風險。

Schweich說:「此舉將幫助大麻企業,像美國其他企業一樣營運,我們還遠未發掘大麻的全部醫療潛力。」

根據聯邦法律,生產、分銷和管有大麻,用作娛樂仍然是非法的。

國會參議員週四重新啟動《大麻管理和機會法案》,有一個原因就是法案一旦成為法律,它將結束聯邦大麻禁令,並刪除大麻輕罪案底。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。