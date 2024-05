【KTSF】

德州一間公寓大樓週三晚發生槍擊案,造成6人受傷,當中有4名兒童,當地警方強烈譴責這宗事件。

德州Fort Worth警察局長Neil Noakes說:「事件令我反胃,令我太生氣,我已說過多次:這讓我很生氣、很生氣,絕無理由有人會如此暴力無情行事,令兒童中槍。」

案發在週三晚7時半,德州Fort Worth市警方接報,當地一處公寓大樓附近發生槍擊案,槍手開車沿途向人開槍,6人中槍,年齡是3歲至19歲不等,當中5人要送院治療,傷勢未明,案件仍在調查中,暫時未有人被捕。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。