【全國新聞】拜登稱和平示威受保護 但製造暴力屬犯法

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四首次回應近期全國各地大學校園內的示威活動,他說和平示威受到保護,但製造暴力就是犯法行為,不過聯邦政府不會派出國民警衞軍進入校園。

針對近期美國各地大學校園內的示威,拜登週四表示,美國不是極權國家,不會阻止人表達意見,也不會壓制異議人士的意見,他說,言論自由、和平集會是合法權利,有不同意見是民主的必然體現,但不能訴諸暴力、破壞法紀,因為暴力示威屬於違法。

拜登說:「不同意見是民主必然的體現,但發表異議時一定不能導致混亂,或否定其他人的權利,要讓學生可以完成大學學期與課程

拜登又說,校園內的親巴勒斯坦示威活動,不會改變他的中東政策,他也不會派出國民警衛軍進入校園。

拜登又強調,任何人都不能因為自己反猶太,或有伊斯蘭恐懼症,或歧視阿拉伯或巴勒斯坦人,而發表相關的仇恨言論或引發暴力。

他說種族主義在美國站不住腳,不合美國的價值觀。

在此之前,拜登都是透過白宮發言人回應事態發展,國會共和黨人要求他採取果斷行動應對,比如眾議長約翰遜就要去他派遣國民警衛軍去清場。

約翰遜並重申,如果當局與校方對事態處理不力,國會就會介入,網上有不少人,尤其是特朗普的支持者批評他軟弱,為了選票而只會討好左翼勢力。

