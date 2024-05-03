【全國新聞】拜登稱和平示威受保護 但製造暴力屬犯法

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【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四首次回應近期全國各地大學校園內的示威活動，他說和平示威受到保護，但製造暴力就是犯法行為，不過聯邦政府不會派出國民警衞軍進入校園。

針對近期美國各地大學校園內的示威，拜登週四表示，美國不是極權國家，不會阻止人表達意見，也不會壓制異議人士的意見，他說，言論自由、和平集會是合法權利，有不同意見是民主的必然體現，但不能訴諸暴力、破壞法紀，因為暴力示威屬於違法。

拜登說：「不同意見是民主必然的體現，但發表異議時一定不能導致混亂，或否定其他人的權利，要讓學生可以完成大學學期與課程

拜登又說，校園內的親巴勒斯坦示威活動，不會改變他的中東政策，他也不會派出國民警衛軍進入校園。

拜登又強調，任何人都不能因為自己反猶太，或有伊斯蘭恐懼症，或歧視阿拉伯或巴勒斯坦人，而發表相關的仇恨言論或引發暴力。

他說種族主義在美國站不住腳，不合美國的價值觀。

在此之前，拜登都是透過白宮發言人回應事態發展，國會共和黨人要求他採取果斷行動應對，比如眾議長約翰遜就要去他派遣國民警衛軍去清場。

約翰遜並重申，如果當局與校方對事態處理不力，國會就會介入，網上有不少人，尤其是特朗普的支持者批評他軟弱，為了選票而只會討好左翼勢力。

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