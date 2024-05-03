【全國新聞】拜登稱和平示威受保護 但製造暴力屬犯法

May 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四首次回應近期全國各地大學校園內的示威活動，他說和平示威受到保護，但製造暴力就是犯法行為，不過聯邦政府不會派出國民警衞軍進入校園。

針對近期美國各地大學校園內的示威，拜登週四表示，美國不是極權國家，不會阻止人表達意見，也不會壓制異議人士的意見，他說，言論自由、和平集會是合法權利，有不同意見是民主的必然體現，但不能訴諸暴力、破壞法紀，因為暴力示威屬於違法。

拜登說：「不同意見是民主必然的體現，但發表異議時一定不能導致混亂，或否定其他人的權利，要讓學生可以完成大學學期與課程

拜登又說，校園內的親巴勒斯坦示威活動，不會改變他的中東政策，他也不會派出國民警衛軍進入校園。

拜登又強調，任何人都不能因為自己反猶太，或有伊斯蘭恐懼症，或歧視阿拉伯或巴勒斯坦人，而發表相關的仇恨言論或引發暴力。

他說種族主義在美國站不住腳，不合美國的價值觀。

在此之前，拜登都是透過白宮發言人回應事態發展，國會共和黨人要求他採取果斷行動應對，比如眾議長約翰遜就要去他派遣國民警衛軍去清場。

約翰遜並重申，如果當局與校方對事態處理不力，國會就會介入，網上有不少人，尤其是特朗普的支持者批評他軟弱，為了選票而只會討好左翼勢力。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*