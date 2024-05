【全國新聞】美國各地親巴勒斯坦大學示威持續 校方開始強硬應對

【KTSF 黃侯彬報導】

美國各地親巴勒斯坦的大學示威活動持續,校方開始採取強硬的應對行動,在過去的週末有幾百人被拘捕,哥倫比亞大學週一向紮營示威學生下最後通牒,限令他們最遲在昨日下午2時撤離,否則會以停學處分,有學生在週二凌晨佔領一座大樓,白宮指,學生這種行為是錯誤,而國會眾議院打算在這個星期內表決一項決議案,取締目前大學校園內的反猶言行。

哥倫比亞大學有十幾個學生,週二凌晨侵佔Hamilton Hall大樓,他們打破大樓的玻璃門窗,並架起障礙物,他們在大樓外掛起橫額,聲稱要解放教育,他們也將大樓改名為Hind’s Hall,來悼念以哈戰爭中喪生的一名6歲加沙女童。

這名不願透露姓名的示威學生領袖,指控以色列在加沙發動種族滅絕,他認為6歲女童Hind Rajab,是被以軍謀殺,因此將女童視為烈士。

他重申,示威者繼續留在大樓,直到校方同意他們三個要求,就是從以色列撤資,校方財政透明度,以及特赦參與示威的學生與教職員,這些示威者屬於一個名為“哥倫比亞大學撤資種族隔離”的團體,英文簡稱CUAD。

示威者聲稱,他們要為加沙民眾發聲,反對以哈戰爭,並不代表是反猶太主義。

但不少猶太裔學生就表示,校園內的反猶太言行,令他們擔心自己的人身安全,他們已經紛紛離開校園。

校方認為,示威活動已經影響到學期尾聲其他同學的學習及考試,在十日前要求紐約警方介入清場,拘捕了上百個示威者,事件引發示威者在校園的廣場上紮營,其他大學的親巴勒斯坦學生紛紛跟隨。

哥倫比亞大學下令示威者最遲在週一下午2時撤離,否則會受到停學處分,有示威者誓言不退後,到週二凌晨更強行闖入Hamilton Hall大樓,各界目前正密切關注校方下一步的行動,紐約警方在校園外戒備,警方表示,除非有人受傷,警方才會進入校園。

白宮週二就發聲明,批評示威者強佔校園大樓是完全錯誤的行為,又說仇恨言論與仇恨符號不容於美國,但白宮並沒有說明聯邦政府如何應對,拜登總統因此備受批評,有姿態沒實際,表現軟弱,為爭取年輕人的選票而姑息恐怖主義,特朗普的支持者對他的批評最為嚴厲。

此外,網上輿論普遍不認同示威學生的訴求,除了認為他們嚴重左傾,妨礙他們認清事理及歷史事實之外,也指責這些示威學生為自我感覺良好、自以為正義而在學期進入大考關鍵時刻,嚴重妨礙其他學生的學業。

有不少輿論指出,示威者並沒譴責哈馬斯發動大規模恐襲,導致以哈這場戰爭,目前還有人質扣押在加沙,哈馬斯只要釋放人質就可以達致停火。

與此同時,針對大學校園內的反猶太及仇恨猶太的言行,國會眾議院打算在本週內表決一項名為《警惕反猶太法案》,該法案要求聯邦教育部根據國際紀念猶太民族浩劫聯盟組織,對反猶太的定義來判斷相關的歧視言行,是否違反聯邦法規。

該組織對反猶太的定義主要有三點,第一是否決猶太裔有自決權;第二點指控猶太裔公民效忠以色列,或附和全球猶太民族的優先利益,多於效忠本國利益;第三點是將以色列現行政策,與當年納粹德國相提並論,涉及以上任何一點的言行,都可被視為歧視猶太裔。

