【全國新聞】特朗普在掩口費案由於違反封口令 被法官判罰9千元

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的「掩口費案」，由於特朗普違反封口令，被法官判罰9千元，另外，本案的核心人物、成人電影女星的律師週二出庭作證。

「掩口費案」是特朗普面對的第一宗刑事案，由於特朗普持續對法庭人員作出批評，涉嫌藐視法庭，法官因此在週二首先判罰特朗普9千元，法官還警告特朗普，如果他繼續違反封口令，他有可能面對監禁的刑罰。

跟著女星的律師Keith Davidson出庭作證。

Davidson曾經談判兩宗交易，以阻止媒體登載對特朗普聲譽不利的報導，他首先提到在2016年大選之前，他與小報National Enquirer達成協議，支付了15萬元，叫這份小報不要登載有關另一名女子、花花公子模特兒Karen McDougal與特朗普的桃色新聞，McDougal聲稱，早在2006年已經開始與特朗普有染。

Davidson也承認，在2016年10月份，他透過特朗普私人律師Michael Cohen，向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費13萬元，叫女星不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係，以免影響特朗普2016年大選的選情。

特朗普被控偽造商業文件，訛稱這筆是律師費，來掩飾他退還給Cohen的費用。

分析指，支付封口費本身並不違法，但透過文件做假來加以掩飾，以免影響特朗普的選情，那就涉及刑事罪行。

特朗普否認全部控罪，也否認與女星有染，一旦定罪，特朗普有可能面對緩刑，或最高四年的監禁刑期。

他目前正尋求以當時享有總統豁免權試圖脫身，或將案件拖延到今年大選後，總統豁免權官司目前等待聯邦最高法院裁決。

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