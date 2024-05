【全國新聞】特朗普在掩口費案由於違反封口令 被法官判罰9千元

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的「掩口費案」,由於特朗普違反封口令,被法官判罰9千元,另外,本案的核心人物、成人電影女星的律師週二出庭作證。

「掩口費案」是特朗普面對的第一宗刑事案,由於特朗普持續對法庭人員作出批評,涉嫌藐視法庭,法官因此在週二首先判罰特朗普9千元,法官還警告特朗普,如果他繼續違反封口令,他有可能面對監禁的刑罰。

跟著女星的律師Keith Davidson出庭作證。

Davidson曾經談判兩宗交易,以阻止媒體登載對特朗普聲譽不利的報導,他首先提到在2016年大選之前,他與小報National Enquirer達成協議,支付了15萬元,叫這份小報不要登載有關另一名女子、花花公子模特兒Karen McDougal與特朗普的桃色新聞,McDougal聲稱,早在2006年已經開始與特朗普有染。

Davidson也承認,在2016年10月份,他透過特朗普私人律師Michael Cohen,向成人電影女星Stormy Daniels支付掩口費13萬元,叫女星不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係,以免影響特朗普2016年大選的選情。

特朗普被控偽造商業文件,訛稱這筆是律師費,來掩飾他退還給Cohen的費用。

分析指,支付封口費本身並不違法,但透過文件做假來加以掩飾,以免影響特朗普的選情,那就涉及刑事罪行。

特朗普否認全部控罪,也否認與女星有染,一旦定罪,特朗普有可能面對緩刑,或最高四年的監禁刑期。

他目前正尋求以當時享有總統豁免權試圖脫身,或將案件拖延到今年大選後,總統豁免權官司目前等待聯邦最高法院裁決。

