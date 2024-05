【灣區新聞】加州1號公路Big Sur路段南向車道恢復有限通行（視頻）

【KTSF】

今年4月初復活節假期,加州1號公路Big Sur地段公路南向車道在風雨中坍方,導致交通中斷,經過一個月的修復,週一終於恢復有限通行。

根據加州公路巡警,公眾車輛從上午7點至8點,和下午5點至6點通行,當天剩餘時間內,Rocky Creek路段將繼續關閉,以便工作人員可以繼續進行維修工作,以便按計劃在陣亡將士紀念日之前重新開放道路。

週一是有限開放的第一天,還是有一百多輛車被要求掉頭回去,如果在5點以後要持續往南下,必須要提出住宿證明。

儘管只是有限的開放,最高興的莫過於是當地的商家,自從部分南行車道被沖刷到大海,Rocky Creek關閉,從那時起,如果天氣允許,居民和重要工作人員可以一天往來兩次這個靠旅遊業為生計的小鎮。

根據Big Sur商會,過去一個月已經損失3千萬元。

Monterey縣議員Mary Adams說:「商業嚴重受到損失,到一個地步,員工才是真正要面對問題的人,因為他們需要工作,否則他們就必須找到另一份工作,這讓事情變得非常非常困難。」

加州交通局表示,將在本週評估車輛需求,看看是否需要調整通行時間。

