【灣區新聞】加州1號公路Big Sur路段南向車道恢復有限通行（視頻）

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今年4月初復活節假期，加州1號公路Big Sur地段公路南向車道在風雨中坍方，導致交通中斷，經過一個月的修復，週一終於恢復有限通行。

根據加州公路巡警，公眾車輛從上午7點至8點，和下午5點至6點通行，當天剩餘時間內，Rocky Creek路段將繼續關閉，以便工作人員可以繼續進行維修工作，以便按計劃在陣亡將士紀念日之前重新開放道路。

週一是有限開放的第一天，還是有一百多輛車被要求掉頭回去，如果在5點以後要持續往南下，必須要提出住宿證明。

儘管只是有限的開放，最高興的莫過於是當地的商家，自從部分南行車道被沖刷到大海，Rocky Creek關閉，從那時起，如果天氣允許，居民和重要工作人員可以一天往來兩次這個靠旅遊業為生計的小鎮。

根據Big Sur商會，過去一個月已經損失3千萬元。

Monterey縣議員Mary Adams說：「商業嚴重受到損失，到一個地步，員工才是真正要面對問題的人，因為他們需要工作，否則他們就必須找到另一份工作，這讓事情變得非常非常困難。」

加州交通局表示，將在本週評估車輛需求，看看是否需要調整通行時間。

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