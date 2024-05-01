【全國新聞】美國乳牛驗出禽流感 專家講解喝牛奶或吃牛肉是否安全

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【KTSF 黃恩光報導】

由於禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場，多個州的乳牛都驗出感染H5N1禽流感病毒，甚至超市的牛奶樣本都驗出含有禽流感病毒，究竟喝牛奶和吃牛肉是否安全呢？本台與舊金山（三藩市）加州大學（UCSF）傳染病學專家陳子平醫生談過。

陳子平醫生表示，喝牛奶是安全的，尤其是市面上買到的牛奶，都經過高溫消毒。

陳子平醫生說：「即是用很高的溫度殺死致傳染病原，但如果你喝未經高溫處理的生牛奶，目前可能不安全。」

這次受H5N1禽流感感染的主要是乳牛，很有可能在擠奶的過程中傳染病毒，當局在市面售賣的部分牛奶樣本中，發現有禽流感病毒的殘餘物，但陳子平醫生表示喝，牛奶仍然是安全的。

陳子平醫生說：「雖然在牛奶發現禽流感的零碎殘餘物，但沒有證據顯示是活的病毒，有較早時的研究顯示，將病毒殘餘物放進雞蛋裡，看它能否繁殖，結果是不能夠。」

那麼吃牛肉安全嗎？陳子平醫生說，今次在牧場爆發的禽流感，就像流感和COVID病毒一樣是飛沫傳染，因此牛奶是其中一個主要的傳染途徑，現時沒有證據顯示，牛肉會傳染病毒，但醫生建議不要吃全生的牛肉。

陳子平醫生說：「我不確定這病毒會如何演變，所以我大概會煮牛肉，可以殺病毒。」

至於全熟還是半生熟呢？

陳子平醫生說：「個人而言，我可能仍會吃半生熟的，因為我沒有看見有數據顯示，肉類會攜帶禽流感病毒。」

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