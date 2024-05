【全國新聞】美國乳牛驗出禽流感 專家講解喝牛奶或吃牛肉是否安全

【KTSF 黃恩光報導】

由於禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場,多個州的乳牛都驗出感染H5N1禽流感病毒,甚至超市的牛奶樣本都驗出含有禽流感病毒,究竟喝牛奶和吃牛肉是否安全呢?本台與舊金山(三藩市)加州大學(UCSF)傳染病學專家陳子平醫生談過。

陳子平醫生表示,喝牛奶是安全的,尤其是市面上買到的牛奶,都經過高溫消毒。

陳子平醫生說:「即是用很高的溫度殺死致傳染病原,但如果你喝未經高溫處理的生牛奶,目前可能不安全。」

這次受H5N1禽流感感染的主要是乳牛,很有可能在擠奶的過程中傳染病毒,當局在市面售賣的部分牛奶樣本中,發現有禽流感病毒的殘餘物,但陳子平醫生表示喝,牛奶仍然是安全的。

陳子平醫生說:「雖然在牛奶發現禽流感的零碎殘餘物,但沒有證據顯示是活的病毒,有較早時的研究顯示,將病毒殘餘物放進雞蛋裡,看它能否繁殖,結果是不能夠。」

那麼吃牛肉安全嗎?陳子平醫生說,今次在牧場爆發的禽流感,就像流感和COVID病毒一樣是飛沫傳染,因此牛奶是其中一個主要的傳染途徑,現時沒有證據顯示,牛肉會傳染病毒,但醫生建議不要吃全生的牛肉。

陳子平醫生說:「我不確定這病毒會如何演變,所以我大概會煮牛肉,可以殺病毒。」

至於全熟還是半生熟呢?

陳子平醫生說:「個人而言,我可能仍會吃半生熟的,因為我沒有看見有數據顯示,肉類會攜帶禽流感病毒。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。