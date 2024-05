【灣區新聞】奧克蘭有賊人偷走蜂巢

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭(屋崙)發生蜂巢失竊案,有人偷走一個有蜂后和數萬隻蜜蜂的蜂巢。

Sue Donahue經營的蜂場位於北奧克蘭,她本來準備為社區內的小朋友舉辦一次蜂蜜品嚐會,以便教導他們關於蜂蜜的事情,但當日早上10點時,有人偷了蜂場內的一個蜂巢,然後開車逃離現場,被偷走的蜂巢有三萬隻蜜蜂,和一隻蜂后。

對此,Donahue表示,已經習慣了市內時常發生竊盜案,因為匪徒不需要負上刑事責任。

但在加州一名有10年經驗,專門追蹤蜜蜂盜竊案的專家表示,因為蜜蜂是牲口,偷取一個蜂巢都屬重罪。

對於Donahue來說,這件事令她最傷心的地方是,小朋友興奮地來到蜂場,但她必須向他們解釋發生了竊盜案,而不是教他們關於蜂蜜的事情。

她說,小朋友對於偷走蜂巢感到困惑,但她表示,之後仍然會舉辦蜂蜜品嚐會。

