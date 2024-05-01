【灣區新聞】奧克蘭有賊人偷走蜂巢

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 張擎鳳報導】

奧克蘭（屋崙）發生蜂巢失竊案，有人偷走一個有蜂后和數萬隻蜜蜂的蜂巢。

Sue Donahue經營的蜂場位於北奧克蘭，她本來準備為社區內的小朋友舉辦一次蜂蜜品嚐會，以便教導他們關於蜂蜜的事情，但當日早上10點時，有人偷了蜂場內的一個蜂巢，然後開車逃離現場，被偷走的蜂巢有三萬隻蜜蜂，和一隻蜂后。

對此，Donahue表示，已經習慣了市內時常發生竊盜案，因為匪徒不需要負上刑事責任。

但在加州一名有10年經驗，專門追蹤蜜蜂盜竊案的專家表示，因為蜜蜂是牲口，偷取一個蜂巢都屬重罪。

對於Donahue來說，這件事令她最傷心的地方是，小朋友興奮地來到蜂場，但她必須向他們解釋發生了竊盜案，而不是教他們關於蜂蜜的事情。

她說，小朋友對於偷走蜂巢感到困惑，但她表示，之後仍然會舉辦蜂蜜品嚐會。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。