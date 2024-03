【KTSF】

舊金山(三藩市)警方表示,週二晚在列治文區拘捕了一名故意破壞汽車輪胎的疑犯。

警方在12街夾Anza街拘留這名男子後,確認他是舊金山居民,22歲的Osiel Torres。

經調查後,警方之指控他在該地區破壞了20多輛汽車,他因22項破壞物品重罪罪名被逮捕。

任何人如有案件的相關訊息,請撥打舊金山警局熱線:(415)-575-4444。

