灣區捷運(BART)將會在週末進行工程,東灣Richmond及El Cerrito站之間的列車服務會暫停。

BART在本星期六至下星期一,會在兩個站之間進行路軌工程,及移走路軌附近的樹木,BART屆時會提供免費巴士服務來往兩個站。

另外在3月16至17日,4月13至14日,及4月27至28日的週末,兩個站間的列車服務亦會暫停,並以免費巴士代替。

在這幾個週末,來往Richmond及Millbrae的紅線亦會取消,過海的乘客可以乘搭橙線,並在MacArthur站轉乘黃線。

