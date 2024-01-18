【全國新聞】冬季風暴帶來冰雨 俄勒岡州至少7人亡

【KTSF 張擎鳳報導】
新的冬季風暴帶來冰雨，導致通往太平洋西北部的路況危險，單在俄勒岡州，當局說至少有7人因冬季風暴而死亡，與此同時，本週末多個州的民眾要為嚴寒天氣做好準備。
在俄勒岡州波特蘭市，這棵樹砸壞屋頂，並且差點砸到10歲的Harlow和她朋友Lucy，當時兩人一齊在家裡玩耍。
這棵樹倒在俄勒岡州Lake Oswego的一棟房子裡，導致一名正在二樓睡覺的長者喪生。
當局表示，嚴寒天氣導致波特蘭地區至少有7人死亡，當中有5人死於體溫過低。
持續不斷的暴風雪，導致要動用雪犁清理道路，從東岸到西岸，首都華盛頓、路易斯安那州、俄勒岡州和蒙大拿州，都正在遭受嚴寒天氣的衝擊。
麻省Concord市的路況很惡劣，這輛貨車直接衝出了公路，掉進了冰冷的水中，司機生還。
紐約市Buffalo地區下大雪，地圖上粉紅色和紫色的區域顯示，Watertown也出現嚴寒天氣。
到週四下午，當地Cascade山脈上可能會降下3英尺厚的雪
而華盛頓州、艾奧瓦州和蒙大拿州北部，預期至週四上午海拔較高的地區，就降雪最高可達2英尺。
然後是機場受到冬季風暴的影響，由亞特蘭大去北方的航班延誤，但好消息是週四冷空氣消退.
奧克拉荷馬城、亞特蘭大和首都華盛頓的氣溫會回暖，但到本週末氣溫會再次暴跌。
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