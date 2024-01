影評：透過新版《刻薄女孩》看冷酷的學校文化

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20年前,一部講述一個高中生如何認識到在學校受歡迎,也揭露自己醜陋的一面。2024年歌舞片版本《刻薄女孩 Mean Girls》本週上映。

Cady 和母親在肯亞生活、長大。因為母親找到夢想要的工作,母女倆一同搬回到美國。Cady 之前的教育,都是母親安排,現在需要首度踏入校園。高中可以是冷酷的,Cady 受到其他學生的無禮對待。兩個死黨Janis 和Damian,幫Cady 上快速課程,讓她知道學校中的小圈子文化。其中包括外貌突出,但看不起其他人的一組少女The Plastics。帶領這三人的是帶有女王蜂風範的Regina。她一出現,就是所有人眼球聚焦的對象。Regina 對從肯亞來的Cady 感興趣,邀請她加入The Plastics 的圈子。Cady 也在一瞬間成了眾人注意的對象。但是Cady 開始暗戀微積分學課中的同學Aaron,卻引來Regina 的嫉妒,因為他們談過戀愛。Regina 成功贏回舊男友之後,Cady 開始策劃一系列的報復。後來才發現到已經成為一個最不想要的自己。

2004年的原版電影,在當時敏銳的反應了美國學校文化的冷酷現象。但以今天的社會觀念來看,存在許多過時的觀點,例如對種族的刻板印象。電影在2018年,轉型百老匯歌舞劇,取得一定的迴響。這一部新版《Mean Girls》,則是以歌舞劇的形式,搬上大熒幕。

和20年前的原版相比,這電影自然有許多新技術。例如學生們在有社交媒體的環境中,其實資訊更快的傳送到整個學校。一個學生的受歡迎與否,也可以在一天內起劇烈的變化,但學生們也更加容易受孤立。

而電影中突出的,還有飾演女王蜂的Renee Rapp,營造出一個令人羨慕卻畏懼的形象。其他新面孔的表現都不錯,確實給尤其是做家長的一個透視美國青少年學校文化的敏銳刻畫。

《刻薄女孩 Mean Girls》有許多惹笑鏡頭與對白,娛樂性質高。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.meangirls.com/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Mean Girls” Review: So mean, funny and well, fetch.

“Screening Room” reviews “Mean Girls”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.meangirls.com/

Now in theatres.