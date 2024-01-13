影評：透過新版《刻薄女孩》看冷酷的學校文化

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20年前，一部講述一個高中生如何認識到在學校受歡迎，也揭露自己醜陋的一面。2024年歌舞片版本《刻薄女孩 Mean Girls》本週上映。

Cady 和母親在肯亞生活、長大。因為母親找到夢想要的工作，母女倆一同搬回到美國。Cady 之前的教育，都是母親安排，現在需要首度踏入校園。高中可以是冷酷的，Cady 受到其他學生的無禮對待。兩個死黨Janis 和Damian，幫Cady 上快速課程，讓她知道學校中的小圈子文化。其中包括外貌突出，但看不起其他人的一組少女The Plastics。帶領這三人的是帶有女王蜂風範的Regina。她一出現，就是所有人眼球聚焦的對象。Regina 對從肯亞來的Cady 感興趣，邀請她加入The Plastics 的圈子。Cady 也在一瞬間成了眾人注意的對象。但是Cady 開始暗戀微積分學課中的同學Aaron，卻引來Regina 的嫉妒，因為他們談過戀愛。Regina 成功贏回舊男友之後，Cady 開始策劃一系列的報復。後來才發現到已經成為一個最不想要的自己。

2004年的原版電影，在當時敏銳的反應了美國學校文化的冷酷現象。但以今天的社會觀念來看，存在許多過時的觀點，例如對種族的刻板印象。電影在2018年，轉型百老匯歌舞劇，取得一定的迴響。這一部新版《Mean Girls》，則是以歌舞劇的形式，搬上大熒幕。

和20年前的原版相比，這電影自然有許多新技術。例如學生們在有社交媒體的環境中，其實資訊更快的傳送到整個學校。一個學生的受歡迎與否，也可以在一天內起劇烈的變化，但學生們也更加容易受孤立。

而電影中突出的，還有飾演女王蜂的Renee Rapp，營造出一個令人羨慕卻畏懼的形象。其他新面孔的表現都不錯，確實給尤其是做家長的一個透視美國青少年學校文化的敏銳刻畫。

《刻薄女孩 Mean Girls》有許多惹笑鏡頭與對白，娛樂性質高。滿分五分中得四分，值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.meangirls.com/

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“Mean Girls” Review: So mean, funny and well, fetch.

“Screening Room” reviews “Mean Girls”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.meangirls.com/

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