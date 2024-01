【灣區新聞】舊金山將舉行兩場入籍工作坊

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)1月將會舉行兩場入籍工作坊,免費為合資格的永久居民申請成為美國公民。

2013年時任舊金山市長李孟賢成立名為公民途徑倡議的計劃,由市府與非牟利及私人機構合作,提供免費的入籍諮詢,和填寫申請表的服務,成立至今,這項計劃已經幫助超過一萬人完成入籍申請。

1月將會有兩場入籍工作坊,1月16日星期二的工作坊,將會有律師以及法務助理為合資格申請入籍的人士填寫申請表,需要預約,可致電(415) 662-8901留言,中文預約電話號碼是(415) 295-5894。

另一場免費入籍工作坊將於1月27日星期六在St. Anne of the Sunset活動中心舉行,地址是Funston Ave 1371號,需要登記預約,致電(415) 295-5894留言,到時會有專業人士為申請人講解入籍程序、評估入籍資格、填寫申請,以及看申請人是否符合獲得財務援助的資格。

詳情可瀏覽:https://sfcitizenship.org/

