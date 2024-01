影評：《利益區域》邪惡隔牆的這一邊

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

2023年度《電影試片室》遴選出的最佳影片,講述一個納粹軍官的家庭,在奧斯維辛集中營旁邊生活的故事。

一個家庭的親友,在夏天的河邊玩樂。回到家中,屋子有一個寬敞的後院,種了許多花,還有家中孩子們喜歡吃的菜。這是納粹軍官Rudolf Hoss 和他太太Hedwig 的家。地點就在奧斯維辛Auschwitz 納粹集中營,旁邊高牆遮掩了集中營中的人間地獄。從這個角度,看到的只有集中營中的煙囪,還有載來滿猶太人火車的車煙。但是從這個家庭的日常生活中,逐漸可以看到和猶太人大屠殺相關的景象。並不是牆壁後面的殘酷,而是一段段的小插曲。例如軍官回家時除下靴子,就有穿著囚犯衣服的人,一話不說的把靴子上的血洗掉。還有一堆衣服放在桌子上,讓人挑選。Hedwig 拿了一件毛衣,在鏡子前擺姿勢,還試著塗上口袋中找到的口紅。孩子晚上在床上那手電筒照的,並不是書,而是他收藏的金牙。而Hoss 和其他軍官,也在家中討論如何快速的進行集中營中的屠殺。

這個家中生活看似安樂的家庭,Hoss 被上司委派到其他軍營,卻看到夫妻之間的首次衝突。原因是Hedwig 認為,這個家是他們一生想要追求的,而不想搬離。Hedwig 留了下來。而Hoss 也再被調走之後,因為納粹德國要進行新一輪屠殺,才把Hoss 調回奧斯維辛。

這是英國導演Jonathan Glazer,以德語在波蘭實地拍攝的作品。電影在康城影展中獲得評審大獎。期間人們就這部電影的成就,認為是體現“邪惡的平庸”,也就是人們在做最邪惡的事情的時候,只是把這些事情當成是一份工作。而這個家庭在人間地獄的旁邊,慶祝生日、晚上跟孩子說故事等。都是一種對恐怖的諷刺。這是一部從未見過的屠殺猶太人電影,從納粹角度出發,但並不抱於同情心或任何美化。

雖然電影中,沒有看到任何屠殺和虐待猶太人的影像,但是從音響設計和不斷出現的小插曲中,也都感受到熒幕背後的兇殘。觀眾漸漸的體會到,原來正在看一部恐怖片。也就是這種感覺,讓觀眾認識到,人們可以何等的容易。不看身邊的兇殘,卻從中成為幫兇。感受在看完電影之後,持久不散的一股寒氣。

《利益區域 The Zone of Interest》具強大震撼力,叫人感觸良深。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影下星期,在灣區少數戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/the-zone-of-interest

