影評：《激流少年》重重劣勢下贏得奧運金牌

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

1936年的柏林奧運,華盛頓大學的划船隊如何突破重圍奪得金牌。這段故事搬上大熒幕。

30年代的美國,正走出經濟大蕭條的陰影。Joe Rantz 母親早逝、父親也離開。早年自力更生的他,在華盛頓大學唸書,半工半讀。因為找不到工作,面對被迫退學的困境。知道大學要招新的划船隊,有三餐溫飽和住房的機會,參加了選拔。教練選拔的8個選手和1個候補,經過一系列辛苦的培訓之後,出乎意料的贏過校隊。教練大膽的挑選這支比賽經驗不多的年輕隊伍,到東岸角逐代表美國參加柏林奧運的機會。在這期間,Joe 一次偶然見到父親,發現父親雖然回到西雅圖,但也沒有來找他。事件令他分心,幾乎離開划船隊。而華盛頓大學的這支划船隊,也出乎意料之外的擊敗多間名校。例如耶魯大學和柏克萊加大,許多從小就開始划船的選手。他們贏得代表美國參加奧運的機會,但是過程也還出現轉折。到了柏林,也還因為主辦方在比賽規則上,做對美國隊不利的改變,美國隊如何克服這些障礙奪下金牌?

不需要擔心,這影評揭露太多,因為故事結局已經寫在奧運史上。令人感到鼓舞的,是看到這支國家隊,看似一組在現實生活中的失敗者,怎樣遇上一個接一個的困難,團結起來,這則激勵人心的故事。

這是影星George Clooney 導演的作品。影片一個小缺點是,女性角色淪為花瓶。而電影最精彩的部分,其實就是看划船比賽。這種水上大型運動拍攝困難,配合剪輯和音響,成功將觀眾帶回到過去的比賽現場。縱然在看電影之前就知道結局,還是能從電影中得到滿足。

《激流少年 The Boys in the Boat》告訴人們可以在逆境中,找到自己的英雄。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.mgm.com/movies/the-boys-in-the-boat

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Boys in the Boat” Review: A satisfying tale of the underdogs

“Screening Room” reviews “The Boys in the Boat”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.mgm.com/movies/the-boys-in-the-boat

Now in theatres