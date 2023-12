影評：《紫色姐妹花》從逆境中找到自我

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20世紀初的喬治亞州,一個貧窮家庭長大的非洲裔女子,如何在艱苦的環境中找到自我?

先說《The Color Purple》是美國作家Alice Walker,一本在1982年出版,並獲頒文學界普立茲獎的小說。名導演Steven Spielberg 在1985年拍成電影。當年提名11項奧斯卡,但全軍覆沒。不過這個感人的故事,在2005年改編成百老匯歌舞劇。今年推出的電影版本,就是再從歌舞劇改編。

故事中,姐妹Celie 和Nettie 有彼此的依靠,從中取得童年溫暖。Celie 被繼父強姦,生了兩個孩子,但都被繼父送走。繼父更是把Celie 許配給村中的另外一個男子Mister。但是Mister 要的,只是一個幫他養家的人,對Celie 施予家庭暴力,也阻止Celie 和妹妹聯絡。Celie 身旁之後還出現了不會逆來順受的繼媳婦Sophia ,和懂得用自己的性感和歌聲討生活的藍調歌手Shug Avery。Celie 從她們身上,學習到可以立足並自我奮鬥。Celie 之後離開丈夫Mister自立更生。或許也正是上天安排,Celie 經商有成,也終於有機會和妹妹重逢,也知道兩個孩子的下落。

新版歌舞劇在把嚴肅但感人的故事,配上歌舞開始時容易讓對故事熟悉的人質疑,是否適合電影題材。尤其是較多的曲目偏向樂觀,在這方面找平衡點,導演Blitz Bazawule 做到了。飾演Celie 的Fantasia Barrino,看她從膽怯逐漸綻放,到勇敢的走出自己的路。另外飾演Sophia 的Danielle Brooks,從豪爽的作風到被白人壓迫。之後卻也從Celie 身上獲得啟發,她也是電影的另一大亮點。

以歌舞劇形式,雖然似乎淡化了原著開頭的暗淡,但卻也推高了故事結束時的滿足感。

《紫色姐妹花 The Color Purple》叫人感動的同時也激發人們向善。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.thecolorpurplefilm.net/

