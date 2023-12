影評：《鐵爪》摔跤家族的真實故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀八十年代,一個摔跤家族的故事。

德州一個摔跤家庭,在前摔跤手Fritz von Erich的栽培下,四個兒子陸續踏入專業摔跤圈。他們當中年紀最大的Kevin,心地善良,一心其實只想跟他的弟弟們一起。下來的Kerry 原本訓練參加奧運,但因為美國杯葛在當時的蘇聯舉行的奧運,失去參加奧運的機會。在父親鼓勵下,在摔跤圈發展。年紀排第三的David,在台上和鏡頭前端自然,讓他成為兄弟中的發言人,也被父親選為角逐摔跤冠軍的代表。第四個兒子Mike 喜歡玩音樂,對摔跤完全沒有興趣。

這四個兄弟,在摔跤界中是有名氣的家族。從大哥的口中,家庭似乎被詛咒。三弟雖然是父親的最愛,但是健康問題令他在一次出國比賽時死去。接替的二弟,也因為有酗酒問題,縱然獲得摔跤冠軍,也斷送了自己的前途。四弟則因為受不了父親施予的壓力而離開。大哥Kevin 雖然結婚生子,但也卻害怕後代擺脫不了家庭詛咒,甚至要孩子跟妻子的姓。而Kevin 也是這個家庭的靈魂人物。從他的眼中,感受家庭經歷的喜怒哀樂。

電影根據真人事蹟改編。摔跤界中確實有這個Von Erich 家族。這個家庭也確實經歷電影中,敘述的種種事件。對摔跤這個表演多過體育的活動,有興趣的觀眾,有重溫、回味當年的機會。而演員當中,演大哥的Zac Efron 特別突出,除了把自己的身體轉型之外,他也是這部電影的靈魂人物。從他帶有慈祥的眼光中,感受家庭的遭遇。叫人在觀賞影片的同時,不僅對這家庭的故事感嘆。

《鐵爪 The Iron Claw》帶觀眾了解摔跤台下,聚光燈以外,選手的生活。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/the-iron-claw

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“The Iron Claw” Review: When tragedy beseiges this wrestling family

“Screening Room” reviews “The Iron Claw”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/the-iron-claw

Now in theatres