影評：《怪物》用不同視角看學校孩童的問題

日本導演是枝裕和,近年來的電影受到西方觀眾注意。最新作品《怪物》,講述在一個日本小鎮中,兩個男孩開始一段特殊友誼的故事。

日本的一個小鎮,男孩Minato剪了自己的頭髮,也傷了自己的耳朵。母親早織相信兒子是在學校被人欺負,質問校方,卻遭到校長和老師隱瞞真相。早織以為兒子可能被老師保利體罰,甚至虐待。校長刻意迴避。早織越是感到無奈,越無法得到答案,害怕兒子會傷害他自身。

故事在這個時候轉換視角,從老師保利的眼中,看他和女朋友的生活。到了學校,看到的是Minato 的無禮行為,Minato和其他同學打架。老師保利在將他們分開的時候,誤傷了Minato。事後校長竟然要他承認處理衝突不當,而保利也因為外界認為錯在他身上,而失去工作和女友。

到了這個時候,應該從孩子的視角看這起事件。Minato 看到的是,同學Yori 被其他同學欺負。但是因為怕被霸凌嘲笑,在大家面前也不出聲。而他卻也發現Yori 的開朗性格,兩人之間的友誼逐漸成型。但是Minato 也對自己對新朋友的感覺,感到些許迷惑,而把好友推開。

劇情細節不說,電影以三個視角敘述同起事件,也讓觀眾了解整件事情真相時,明白劇中三個人物都沒有知道真相的方法。而日本文化中,經常沒有明確把事態講得一清二楚。在面對新時代人們之間,錯綜複雜的關係的時候,可以令到人們彼此之間的關係越陷越深。

電影在今年的康城影展中,獲得最佳劇本獎,看得出原因。

而除了透過不同人物的視角說故事之外,另外突出的一點就是,所有人物都不是忠奸分明。同一個人,在不同人眼中,看到不同的事物,都會有不同的印象。這是劇本道出的細膩事實,也是現實中,所有人時刻都要提醒自己的。

《怪物 Monster》帶有現代羅生門的影子。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://wellgousa.com/films/monster

