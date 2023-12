影評：宫崎骏重出江湖作品《蒼鷺與少年》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

日本動畫界的傳奇人物宫崎骏,最新作品中,看一個男孩到夢幻境界,找生命中答案的故事。

二次大戰中的日本,12歲的男童牧真人Mahito,在東京醫院的母親,在大火中喪生。Mahito 跟著父親,還有懷有孩子的阿姨,到郊外的鄉村定居。Mahito 長期對無法從大火中救出母親,而感到內疚。與此同時,有一隻會說話的蒼鷺也隨著Mahito 的到來,越來越靠近他的房子,告訴他母親還在人世。Mahito 追逐這蒼鷺到森林的時候,也發現那裡的一座塔。在那裡,蒼鷺和Mahito 一同進入一個奇幻世界。

在這個奇幻世界中,有奇特的事物。一隻大魚產下的精靈Warawara,必須飄到上頭的世界,也就是人間出生,但是卻被一群鵜鶘襲擊。這個世界中,也還有會食人的大型鸚鵡。在一系列的驚險經歷後,Mahito 在夢中見到一個巫師,要他繼承這個奇幻世界。Mahito 沒有接受,決定回到自身的世界中,即使這個世界,可以充滿悲痛。

日本動畫大師宮崎駿,在十年前已經表示結束動畫創作。但這部讓他重出江湖的《蒼鷺與少年》,他似乎還有要說的話。故事主人翁喪母,和跟著父親到郊外生活,都是宮崎駿自己的童年經歷。

電影少不了線條優美的人物和動畫設計。電影配樂同樣將人們帶進一個奇特的歷程中。而主題方面,主要探討青少年對人間悲劇的理解和對應。劇中的男童最終還是需要接受生命中存在的一些殘酷,勇敢活下來並不只是自己受惠,有時候也還要考慮到身邊的人。或許也是這樣,宮崎駿的這部作品,也隱約暗示著希望自己的新作品,還能夠啟發後人繼續創造出動人的作品。

《蒼鷺與少年 The Boy and the Heron》邀請觀眾進入宮崎駿的幻想世界中。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://gkids.com/films/the-boy-and-the-heron/

“The Boy and the Heron” Review: Miyazaki returns with a bold fantasy meditating on pain and the value of living

“Screening Room” reviews “The Boy and the Heron”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://gkids.com/films/the-boy-and-the-heron/

Now in theatres