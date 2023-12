影評：《可憐的東西》貌美女子學習重新做人

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個英國女子,移植了一個嬰兒的頭腦,重新發現女性在這世界中,如何快樂生存。

一個科學家見到一個墜橋的孕婦,用她胎中嬰兒的頭腦,植入母親的頭裡面。這就造就了一個只有嬰兒智慧的科學怪人Bella Baxter。但這個怪人,是貌美的Emma Stone 飾演。所以電影的前半部,主要就是看Bella 如何用成年婦女的身體,演繹一個嬰孩的舉動,包括用手吃東西、大步走路、帶好奇的眼光看周遭事物等,後來更發現存在的性慾。正好帶有不良意圖的男士Duncan,在教導Bella 如何享受人生的同時,也把Bella 拐上郵輪私奔。Bella 在船上繼續快速的學習生命中的不同哲理。在發掘喜悅的同時,也發現距離自己不遠的地方,也有許多人生悲劇。一起事故令到Bella 和Duncan 淪落巴黎街頭。兩人分道揚鑣。Bella 發現可以賣身賺錢,找到自立的方式。最終回到倫敦,被墜橋前的丈夫發現。Bella 這段歷程是否就此結束?

這部電影在今年的威尼斯影展,獲得最佳影片的金獅獎。導演Yorgos Lanthimos 的作品,一向帶有離奇但大膽的幻想色彩。這部作品最突出的,也是美術與服裝設計。而這部影片中,也因為女主角Emma Stone 有許多大膽的裸露鏡頭,也引來不少觀眾的關注。必須強調電影的前半部,看女主角像孩童般的隨心所欲,並不天真、反而挑戰觀眾的反感程度。電影的後半部,演變成一個婦女發現必須為自己爭取社會地位,發掘自己的力量。可是過程中,卻又將劇情中的男性人物刻畫為女性的對抗甚至壓迫者,也很難要人完全屈服、接受。

《可憐的東西 Poor Things》挑戰觀眾的思路。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.searchlightpictures.com/poor-things/

