【KTSF】

27歲華裔女子Kimberly Wong,上星期四被舊金山(三藩市)警方發現陳屍在公寓內,警方指她死因可能跟家庭暴力有關,警方在週四早上拘捕她的男友。

警方是於週四早上10時25分左右,在東灣Concord市拘捕29歲男子Scott Fisher,他懷疑與Wong的命案有關。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。