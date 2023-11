影評：《星愿奇缘》百年的童話許願

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

迪斯尼為了慶祝成立一百週年,製作一個關於許願的動畫片《星愿奇缘 Wish》。

在一個名為Rosas 的國度,一個巫師Magnifico 發現自己的巫術,能夠把其他人的願望實現。他在Rosas 成為國王,新搬來的民眾會把自己的願望告訴他。Magnifico 把願望保管的時候,民眾也就記不得這個願望。而Magnifico 則不定時的,會將一些人的願望實現。這也令他受到國民的愛戴。

國度有一個17歲少女Asha,她申請擔任國王的助理。她也希望近水樓台,幫助100歲的祖父實現他的願望,在請求國王將這願望實現的時候被拒絕,也更失去成為國王助理的機會。

於此同時,國王Magnifico 也發現,更深的巫術能夠幫助鞏固他的權力。把國民委託給他的願望毀滅,可以強化自己的力量,於是走火入魔。

Asha 在夜空下許願,發現一個許願星來到她的身邊,幫助她實現身邊人的願望。她要把眾人的願望取回,並還給他們。正邪之間的鬥爭,也就開始。

為Asha 配音的是奧斯卡年輕演員Ariana DeBose。影片中的歌唱是電影亮點。而飾演國王的是影星Chris Pine,動畫形象特別亮眼。但是劇本中對這人物的刻畫過於刻板,成為反派感覺突然。電影一些歌曲則相當動人,前半部的幾首歌非常動聽,但是後面則沒有扣住觀眾心弦的作品出現。

電影的動畫加入了2D和3D的繪製方式,有些許回到過去的感覺。但是許願星似乎朦朧的形象,卻似乎令人感到老舊,正是參差不齊的水平。讓電影比較難在人們腦海中,留下深刻印象。

《星愿奇缘 Wish》沒有完全的要人們相信,迪斯尼的夢想世界,但還是有些動人鏡頭。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://movies.disney.com/wish

