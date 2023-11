【科技新聞】台灣工研院有八項創新技術獲全球百大科技研發獎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有科技界奧斯卡之稱的全球百大科技研發獎,R&D 100 Awards,獎項已於日前頒發,台灣工研院有八項創新技術獲獎。

這次工研院獲得的大獎主要分成兩類,包括淨零節能及生醫科技,獲獎數量雙雙創下單一年度史上新高。

台灣工研院院長劉文雄說:「更令人興奮的是,這些都有跟廠商合作,就是說我們工研院的技術,不是只做研發,把研發的成果放在書架上面,而是真正讓他導入市場。」

得獎的技術包括新穎標靶青光眼藥物,及超分子複合技術應用於濕式黃斑部病變眼藥水,前者提高眼房水排出的效率,後者則是治療黃斑免打針。

AI優化精準製造技術,提升工具機設備加工精度可達5微米,幫助廠商搶攻高階半導體領域等加工市場。

值得一提的是,這次工研院得奬超越麻省理工林肯實驗室、西門子醫療設備學院、NASA研究中心等國際領導機構及大廠。

劉文雄說:「像這次100個裡面,有70個是美國機構,我想大家可以去看一下美國的研究室,如果你今年的研究成果得獎,明年你的研究經費就會增加,我想這樣的一個競爭之下,台灣總共拿到12個,工研院拿到八個,相當不簡單的一個成果,重點就是說我們的研發成果跟市場的方向是一致的。」

今年是工研院成立50週年,劉文雄表示工研院不是純粹的學術研究單位,是為了產業而設立,所有的研發如果沒有市場就沒有研發的價值,今天下午代表團一行人,也拜訪了矽谷知名的創投公司尋求合作商機。

