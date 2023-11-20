APEC亞太經合峰會最後一日 總統拜登總結時強調亞太地區成員經濟體合作面對與解決挑戰是非常重要 11.17（粵）



【KTSF 張麗月報導】

三藩市APEC亞太經合峰會最後一天的官方會議，總統拜登今天總結這幾天的會議

他強調,亞太地區成員經濟體合作，共同面對與解決挑戰是非常重要，而美國對亞太地區承擔的義務，是堅定不移和很重要

總統拜登總結過去幾天的會議，大家共同商討方法去建立一個包容性、充滿活力和可持續的亞太經濟體

他說要取得進展，必須要結成夥伴合作去執行工作，譬如避免出現氣候危機帶來的最壞衝擊

拜登指出,美國企業已經宣布投資超過五千億元在亞太地區經濟體，以建立新的海底電纜、在清潔能源的電網中去除碳物質

以及完成美國有史以來規模最大，在南太平洋地區的航空交通擴張

拜登又說,APEC14個成員夥伴國，也取得歷史性進展，在印太經濟框架中達成首份協議，去進一步鞏固供應鏈、加速清潔能源過，以及打擊貪污

拜登也宣布推出，女性在持續經濟中的議案，以便經濟體內每個人都有機會發揮所長

拜登也提到，人工智能科技是共同面對的挑戰，各國必須共同合作、分享解決方案，去管控這種科技帶來的風險，這對未來的經濟至關重要

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