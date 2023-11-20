加州州長紐森未來選總統的可能引發熱議 11.17 (國)



【KTSF 傅景竑報導】

APEC亞太經合會中，各經濟體領袖收穫豐富，但在東道主方面，同樣也收穫滿滿的是加州州長紐森，未來選總統的可能引發熱議

總統拜登週三晚上出席APEC領導人招待晚會時，上台後第一個感謝的當地領袖，就是州長紐森，但仔細聽他是怎麼說的

總統拜登：「我想要談談州長紐森，我想要感謝他，他是個非常棒的州長，事實上他想當什麼都可以，他可以把我要爭取的工作拿去」

拜登這一說台下是哄堂大笑，因為拜登將在2024尋求連任，也就是總統的工作，而媒體跟政治圈早就流傳

紐森對於總統大位的抱負，但因為民主黨內大多有共識，要團結將拜登留在白宮，所以紐森並沒有表態要參選

然而紐森近期的一舉一動，都似乎在為未來的總統夢鋪路

中國國家主席習近平，週二降落在舊金山國際機場，一下飛機後第一雙握的手就是州長紐森

而兩人在上個月底就見過面，紐森在訪華時，突然安排與習近平見面，大談美中兩國交流的重要性

除了美中關係的外交學分之外，紐森也在九月時出席，聯合國氣候雄心峰會呼籲石油工業承擔，面對氣候危機的責任

他也分享自己在加州，透過引以為傲的高科技產業，為潔淨能源永續達成的政績

而紐森雖然沒有表態參選2024，他與共和黨表態參選的佛羅里達州州長德桑提斯，就針對墮胎權、COVID政策等，在網上唇槍舌戰

隨著APEC落幕，收穫滿滿的除了經濟體領袖，本週的國際活動，或許也為紐森的政治前途，大大加分

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