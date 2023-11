加州州長紐森未來選總統的可能引發熱議 11.17 (國)

【KTSF 傅景竑報導】

APEC亞太經合會中,各經濟體領袖收穫豐富,但在東道主方面,同樣也收穫滿滿的是加州州長紐森,未來選總統的可能引發熱議

總統拜登週三晚上出席APEC領導人招待晚會時,上台後第一個感謝的當地領袖,就是州長紐森,但仔細聽他是怎麼說的

總統拜登:「我想要談談州長紐森,我想要感謝他,他是個非常棒的州長,事實上他想當什麼都可以,他可以把我要爭取的工作拿去」

拜登這一說台下是哄堂大笑,因為拜登將在2024尋求連任,也就是總統的工作,而媒體跟政治圈早就流傳

紐森對於總統大位的抱負,但因為民主黨內大多有共識,要團結將拜登留在白宮,所以紐森並沒有表態要參選

然而紐森近期的一舉一動,都似乎在為未來的總統夢鋪路

中國國家主席習近平,週二降落在舊金山國際機場,一下飛機後第一雙握的手就是州長紐森

而兩人在上個月底就見過面,紐森在訪華時,突然安排與習近平見面,大談美中兩國交流的重要性

除了美中關係的外交學分之外,紐森也在九月時出席,聯合國氣候雄心峰會呼籲石油工業承擔,面對氣候危機的責任

他也分享自己在加州,透過引以為傲的高科技產業,為潔淨能源永續達成的政績

而紐森雖然沒有表態參選2024,他與共和黨表態參選的佛羅里達州州長德桑提斯,就針對墮胎權、COVID政策等,在網上唇槍舌戰

隨著APEC落幕,收穫滿滿的除了經濟體領袖,本週的國際活動,或許也為紐森的政治前途,大大加分

