三藩市華埠舉行舞動華埠派對 11.17（粵）

時常為大家報導社區活動,這次終於有機會參與其中,在APEC亞太經合組織會議的最後一日

由藝術團體及三藩市經濟及勞動力發展辦公室贊助,主辦的Disco YES!活動,將80-90年代的的士高派對帶來華埠

活動期間雖然下著雨,但也不影響群眾熱烈參與,而主辦方為什麼會選擇,在APEC落幕的一天舉辦這場活動呢

副館長兼策展人梁凱瑤 Hoi Leung:「我們覺得這個星期,其實華埠都比較少人來,我們都知道我們也要出一分力,而大家的店都有開門,那為什我們不辦一個派對呢

尤其是我們都知道這個星期末會下雨,所以就堅持下雨或天晴,怎樣都要出來」

除了Disco音樂節奏,也有舞蹈團體Grant Avenue Follies,作開幕舞蹈演出

活動邀請多名藝術家參與,這次的活動有點特別,因為我們的藝術家侯玉梅,跟梁璧君都是一直在華埠長大及居住的藝術家,所以今天看到的藝術品都是源自華埠的

而梁凱瑤也給我們到華埠遊覽時的小貼士

梁凱瑤 Hoi Leung:「來到華埠呢,我都建議大家,可以看看睇四周的壁畫。其實有很多故事在裡面的」

而華埠未來的還會有什麼社區活動,我們聽聽’藝在棱角’的行政總監Joanne Lee有什麼活動推薦

藝在棱角的行政總監Joanne Lee:「12月9日,我們將在Edge on the square,與兒童創意博物館合作,舉辦一場快閃藝術活動。歡迎所有人參加

這是一個免費的活動。這將是一個非常適合家庭和孩子的有趣活動。希望您能參加」

