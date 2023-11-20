三藩市華埠舉行舞動華埠派對 11.17（粵）

時常為大家報導社區活動,這次終於有機會參與其中,在APEC亞太經合組織會議的最後一日
由藝術團體及三藩市經濟及勞動力發展辦公室贊助,主辦的Disco YES!活動，將80-90年代的的士高派對帶來華埠
活動期間雖然下著雨，但也不影響群眾熱烈參與，而主辦方為什麼會選擇，在APEC落幕的一天舉辦這場活動呢
副館長兼策展人梁凱瑤 Hoi Leung：「我們覺得這個星期，其實華埠都比較少人來，我們都知道我們也要出一分力，而大家的店都有開門，那為什我們不辦一個派對呢
尤其是我們都知道這個星期末會下雨，所以就堅持下雨或天晴，怎樣都要出來」
除了Disco音樂節奏，也有舞蹈團體Grant Avenue Follies，作開幕舞蹈演出
活動邀請多名藝術家參與，這次的活動有點特別，因為我們的藝術家侯玉梅，跟梁璧君都是一直在華埠長大及居住的藝術家，所以今天看到的藝術品都是源自華埠的
而梁凱瑤也給我們到華埠遊覽時的小貼士
梁凱瑤 Hoi Leung：「來到華埠呢，我都建議大家，可以看看睇四周的壁畫。其實有很多故事在裡面的」
而華埠未來的還會有什麼社區活動，我們聽聽’藝在棱角’的行政總監Joanne Lee有什麼活動推薦
藝在棱角的行政總監Joanne Lee：「12月9日，我們將在Edge on the square，與兒童創意博物館合作，舉辦一場快閃藝術活動。歡迎所有人參加
這是一個免費的活動。這將是一個非常適合家庭和孩子的有趣活動。希望您能參加」
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