一年一度Macy’s與三藩市愛護動物協會合辦的聖誕動物領養優惠又開始了

由今天開始至12月31日,當大家到三藩市聯合廣場,購買節日禮物的同時,亦不妨到Macy’s外的

領養動物櫥窗看一看,看看有沒有心愛的動物,可以一併帶回家

這已經是Macy’s與,三藩市愛護動物協會第37年合作,為了替更多在協會內的小動物找到主人

若大家在這段時間內,看中成年的毛小孩貓或狗,收養費用全免

如看中5個月以下的貓或狗,亦只收$100元

今個冬季三藩市愛護動物協會,共有600隻毛小孩可以供大家領養,領養動物櫥窗開放時間為星期四至星期日中午12時-5時

