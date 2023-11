影評：《Saltburn》擠身進豪門的手段

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個出身卑微的男子,被同學家庭的富裕迷惑,他要如何擠身進豪門。

開始在牛津大學唸書的Oliver,在尷尬的社交環境摸索。見到一個具魅力的貴族男同學Felix,在校園內外的生活,要什麼就得到什麼,包括事物,包括人。Oliver 原本以為不可能進入Felix 的社交圈子,但是一次巧合,Oliver 把自己的腳踏車讓出給Felix,自己走路上課。Oliver 開始被Felix 接受,並受邀到Felix 家庭的豪華莊園Saltburn。Oliver 輕易的被Felix 的父母接受,妹妹表現友善。對Oliver 有疑心的,是Felix 的表弟。Oliver 被這個家庭的富裕迷惑,陶醉於新環境中,並夢想這一切都能夠屬自己所有。Oliver 也就開始策劃,下一盤達到勝利的棋。

這是英國著名年輕演員Emerald Fennell 導演的第二部作品。她的處女作《花樣女子 Promising Young Woman》,敘述一個女生要為被性侵的朋友復仇的故事,獲得奧斯卡最佳原著劇本獎。第二部作品也是導演本身撰寫的劇本,同樣探討人們在善與惡之間的灰色地帶的動作。

導演Fennell 認為,這部《Saltburn》是關於人們的慾望和所求。她認為人們現在都在網路上,已經開始參與一種得不到對方回應的偷窺式慾望。一次又一次地看到,這種慾望變成了自我厭惡,而又將這種厭惡,轉移到了慾望的對像上,陷入了愛與恨、想要與毀滅的循環。這就是她在這部電影中,試圖觸及的核心。

而電影中的兩個主要人物,純真面孔背後隱藏種種慾望和詭計的Oliver,在Barry Keoghan 的詮釋下,讓觀眾隨著人物的情緒起伏。而Jacob Elordi 飾演的富豪子弟,也輕易的帶出人物的魅力與天真。值得一提的是,Rosamund Pike 飾演的富裕家庭中的母親,也有不少幽默、叫絕的對白,確實要人們對這家庭又愛又恨。或許正也是這樣,Oliver 試圖把這家庭的富裕,轉到自己身上的計劃,縱然涉及嚴重的道德問題,也似乎可以理解,或許也可以接受電影結局。

《Saltburn》挑戰人們能否接受灰色地帶中的對錯運作。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影下星期在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.saltburnfilm.net/

“Saltburn” Review: How he makes what belongs to others his

“Screening Room” reviews “Saltburn”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.saltburnfilm.net/

Now in theatres in New York/Los Angeles. In Bay Area theatres November 22.