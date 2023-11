【有線新聞】

中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行峰會。

習近平一行抵達三藩市南面近郊的斐洛里莊園峰會場地時,拜登在戶外迎接,握手寒暄後入內。

拜登向習近平介紹美方官員,包括國務卿布林肯、財長耶倫、國安顧問沙利文、氣候問題特使克里,他們三人已在近月先後訪問中國。

習近平隨後向拜登介紹中方官員,包括中央政治局常委蔡奇及外長王毅,雙方隨後在一張長桌分列而坐。

拜登發言時指,面對面會談無可替代,重申雙方應負責任地管控競爭,合作應對氣候變化等議題。

習近平則指兩國不能不打交道,想改變對方亦不實際,重申地球足以容立中美兩國。

習近平說:「作為世界最重要的雙邊關係,中美關係要放在世界的百年變局加速演進這個大背景下來思考,為兩國人民帶來福祉,為人類進步展現擔當。」

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。