影評：《The Mission》認識為傳教而犧牲的青年

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

5年前的這個月,一名華裔美國男子,到孟加拉灣的北森蒂納爾島,要進行傳教活動而被殺的事件。他的故事被拍成紀錄片

趙約翰 John Allen Chau 的父親,是在中國文化大革命期間離開中國。先是在華盛頓州溫哥華市長大的John,當身邊的同學沉迷於電子遊戲和漫畫的時候,讓他陶醉的,卻是探險家在19、20世紀在非文明地方的探索。同樣深愛大自然的他,甚至找到在一個國家公園的工作,讓遠足成了他生活的一部分。在基督教家庭長大的John,也對傳教活動感興趣。結合這兩方面的熱愛,John 也就想要到地球落後的角落,進行傳教工作。

但是在還沒有到北森蒂納爾島之前,John 也參與了到墨西哥、南非和伊拉克的傳教任務。他也在社交媒體分享了這些經歷。而在亞洲孟加拉灣的北森蒂納爾島,仍存在前新石器時代的原住民,也就成為John 的傳教目標。而這些原住民原本就對外人排斥,嚴厲拒絕和外人的任何接觸。John 在僱用漁民非法帶他靠近島嶼,也還不是馬上就被殺。其中一次靠近島嶼的時候,他的防水聖經就已經被箭射穿。John 是在重複回去的時候,才中箭身亡。印度政府之後也無法取回他的遺體。

紀錄片最令人印象深刻的一點,就是用John Allen Chau 的視頻,讓觀眾認識這個聰明、機智但也天真的少年。也從他的日記,了解他生平最後幾天的思維。影片也訪問了他的父親,和訓練他的傳教人,讓觀眾決定是否該對John 的死下評論。但最終,還是要人們認識這個具魅力的年輕人,從他的死中吸取教訓。這或許也是事件中,最有意義的結論。

《The Mission》不禁要人們對John Allen Chau 的死感嘆。紀錄片滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影目前在舊金山的Opera 戲院和北灣San Rafael Film Center 戲院上映。

電影網頁:https://films.nationalgeographic.com/the-mission

“The Mission” Review: Knowing the man who died for his ideals

“Screening Room” reviews “The Mission”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://films.nationalgeographic.com/the-mission

Now showing in San Francisco’s Opera theatre and North Bay’s San Rafael Film Center.