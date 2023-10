影評：《Priscilla》從妻子的角度看貓王

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

有接觸美國流行文化的人,對貓王Elvis Presley都會熟悉。但是他的太太Priscilla,相對陌生。

1959年的一天,當貓王艾維斯駐紮在德國的美國基地的時候,會在家中開派對。當時14歲的Priscilla,一天獲得邀請。Elvis 說他想多和美國人在一起,也從在派對中和Priscilla 單獨說話,到之後在家中兩人單獨談心。能夠和偶像見面,Priscilla 難以掩蓋內心的興奮與緊張。但或許也是在成長期間的叛逆,和對追求自由與愛情的渴望,逐漸接受了Elvis 的種種邀請,包括搬到田納西州孟菲斯市,Elvis 的莊園Graceland 居住,在那裡上完高中。與此同時,Priscilla 也捲入Elvis 的世界中。

這一個階段的成長,也經常受到這顆國際巨星的控制。兩人後來也結了婚,並育有一個女兒。可是Elvis 越來越忙於歌唱和電影事業,困在莊園中的Priscilla ,也就越來越孤單。Elvis 涉及的緋聞,更是在他們的婚姻中亮起紅燈,直到Priscilla 決定離開這個活監獄。

電影從Priscilla 在1985年出版的自傳取材,而Priscilla 本身也是這部電影的執行製片人。電影在一些情節上點到為止,也沒有談及一些如兩人的婚外情的情節,而是把焦點放在Priscilla 身上。年輕演員Cailee Spaeny,飾演14到30歲的Priscilla,讓觀眾感受她承受的孤單和枷鎖。雖然身處在眾人羨慕的巨星身邊,自身面對生活中的無奈,也只有自己能夠理解。

《Priscilla》從少女到妻子的角度,把觀眾再度帶進貓王的世界中。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影下星期在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/priscilla

“Priscilla” Review: Seeing Elvis through Priscilla’s eyes

“Screening Room” reviews “Priscilla”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in New York and Los Angeles theatres. In Bay Area theatres November 3.