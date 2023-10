影評：《花月殺手》財富引來殺機

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

好萊塢著名導演Martin Scorsese,長達3個半小時的最新作品。

上世紀二十年代的俄克拉荷馬州,Osage 原住民被擠壓到一個看似荒地的地方,但想不到這塊地發現大量石油。一夜之間,這裡的原住民成為平均最富裕的國人。自古以來的事實:伴隨著錢財來的,也是人性的邪惡。

一個周旋於白人社區和原住民社區的造王者William King Hale,取得Osage 原住民社區的信任,知道他們之中有許多原住民女子單身並有財富,於是把一些白人男子介紹給他們。然後利用人們對原住民社區不關心的這個環境,再把這些富裕的原住民殺死,從中謀財。戰後來到這地方的侄子Ernest,也是William 操縱的一個棋子。Ernest 娶得也是富裕的Mollie,而Mollie 本身患有糖尿病。她幾個姐妹相繼死去,也似乎黯然接受自己可能早死的命運。但她還是要率領社區中的一群人,到首都華盛頓要求政府,介入調查一連串的離奇命案。政府介入調查,後來也促使聯邦調查局FBI 的成立。

首先要回答的問題是,這部電影是否值得花三個半小時看。電影固然有吸引人的情節和精湛的演出,還有會令觀眾對歷史感到憤怒。但是改編自記錄歷史的書籍,是不需要三個半小時的長度敘述,可以精簡的鏡頭無數。

電影一個特點就是把調查淪為配角,將焦點放在Ernest 和Mollie 夫妻之間的關係。而正好飾演Mollie 的Lily Gladstone,讓觀眾感覺她要的,或許就是安靜的生活和有生存的權利。飾演邪惡丈夫的Leonardo DiCaprio 和飾演造王者,重量級演員Robert De Niro,銀幕上互鬥演技,也看得精彩。整體來說,這是一部佳作。但要能夠考慮到觀眾的注意力和膀胱,是可以取得更大的共鳴。

《花月殺手 Killers of the Flower Moon》讓更多美國人認識,許多人的富裕,是建立在他人身上的殘酷事實。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.killersoftheflowermoonmovie.com/

“Killers of the Flower Moon” Review: When tragedy follows wealth

“Screening Room” reviews “Killers of the Flower Moon”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.killersoftheflowermoonmovie.com/

Now in theatres