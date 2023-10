【國際新聞】無國界醫生組織指加沙醫院不堪重負 重傷者可能失救

【KTSF 張擎鳳報導】

無國界醫生組織表示,由於醫療系統崩潰,加沙的醫院不堪重負,重傷患者可能會因此而死亡。

無國界醫生組織MSF的主席Isabelle Defourny表示,她的團隊每天收治數百名患者,由於缺乏醫護人員和藥品,他們無法治療不斷湧入的傷者,MSF團隊在極其困難的條件下運行,沒有衛生條件,沒有足夠的水,亦沒有電。

Defourny說:「有外科醫生說,有病人白天做了手術,未來幾天可能需要截肢,因為他們無法為他提供足夠的護理,以保留他的四肢。」

Defourny表示,需要立即運送救緩物質去加沙,她亦呼籲停止戰爭,以便醫護人員能夠向有需要的人提供醫療服務。

以色列表示,將允許透過埃及向加沙提供有限度的人道援助,目前因為沒有停火,埃及基於邊境工作人員的安全考量,拒絕開放與加沙接壤的拉法口岸,導致口岸兩邊都分別滯留大批救援物資,與尋求離境的民眾。

自戰爭在10月7號開始以來,以色列當局說,以色列已有1,400多人被殺,包括兒童在內,至少有199人被哈馬斯抓獲,並帶入加沙。

哈馬斯的加沙衛生部週三表示,過去11天已有3,478名巴勒斯坦人死亡,1萬2千多人受傷。

