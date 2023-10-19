【國際新聞】無國界醫生組織指加沙醫院不堪重負 重傷者可能失救

【KTSF 張擎鳳報導】

無國界醫生組織表示，由於醫療系統崩潰，加沙的醫院不堪重負，重傷患者可能會因此而死亡。

無國界醫生組織MSF的主席Isabelle Defourny表示，她的團隊每天收治數百名患者，由於缺乏醫護人員和藥品，他們無法治療不斷湧入的傷者，MSF團隊在極其困難的條件下運行，沒有衛生條件，沒有足夠的水，亦沒有電。

Defourny說：「有外科醫生說，有病人白天做了手術，未來幾天可能需要截肢，因為他們無法為他提供足夠的護理，以保留他的四肢。」

Defourny表示，需要立即運送救緩物質去加沙，她亦呼籲停止戰爭，以便醫護人員能夠向有需要的人提供醫療服務。

以色列表示，將允許透過埃及向加沙提供有限度的人道援助，目前因為沒有停火，埃及基於邊境工作人員的安全考量，拒絕開放與加沙接壤的拉法口岸，導致口岸兩邊都分別滯留大批救援物資，與尋求離境的民眾。

自戰爭在10月7號開始以來，以色列當局說，以色列已有1,400多人被殺，包括兒童在內，至少有199人被哈馬斯抓獲，並帶入加沙。

哈馬斯的加沙衛生部週三表示，過去11天已有3,478名巴勒斯坦人死亡，1萬2千多人受傷。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。