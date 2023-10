【有線新聞】

以軍表示未來幾天會在加沙展開大規模行動,要求當地北部居民於24小時內撤往南部,哈馬斯則否認殘殺平民和嬰兒。

哈馬斯成員納伊姆:「對於以色列指控我們殺害平民、把嬰兒斬首,被許多西方媒體不道德和不專業地報道,這完全是恥辱。媒體報道這類謊言,對以色列的政治宣傳不作簡單努力去查證指控是否屬實。我們堅決否認指控,不接受這種媒體偏見,我們呼籲傳媒遵守新聞道德。」

哈馬斯在發布的片段中為今次大規模突襲辯護,強調是要保衛巴勒斯坦人。至於人質問題,哈馬斯稱會按照宗教價值和國際人道法規對待人質,重申除非以軍停止侵略加沙,否則不會放人。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。