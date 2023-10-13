【財經新聞】未來購買電動汽車將可更快取得稅務優惠

【KTSF 傅景竑報導】

如果你正想尋找想購買電動汽車，給你們帶來一個好消息，一項新的聯邦規定，建議將更快地提前給予購車人士稅務優惠，並擴大適用範圍，那麼這些折扣是怎樣的呢？哪些汽車又將包括在內？

駕駛一輛電動汽車離開汽車經銷商，可能會很快變得更加輕鬆和便宜，財政部提出了一項規定，允許美國民眾在購買新的電動汽車時，可以獲得高達7500美元的抵稅，對於二手電動汽車，可以獲得高達4000美元的抵稅。

加州新車經銷商協會會長Brian Maas說：「我們都支持電動車，經銷商是成功令汽油車過渡到電動車的重要因素。」

根據新規定，所有符合資格的消費者，無論他們的聯邦稅責如何，將可在2024年開始從汽車經銷商那裡，立即獲得全額電動車稅務優惠，而不需要等到明年的稅季。

而目前情況不是這樣的，那些聯邦稅責太低的消費者，可能會獲得的稅務優惠會比較低，或者根本不符合資格。

能源專家表示，這新措施，將會令低收入和中等收入階層受益，讓他們現在終於有機會購買一輛電動車。

但他們也表示，需要更多的配套來讓人更容易買到電動汽車。

加大Davis分校電動車研究中心主任Gil Tal說：「為了讓每個人都受益於電動汽車，我們需要更多的激勵措施，及更多的電動車基礎設施。」

而要獲得抵稅資格，購買者必須符合個別的要求，包括將所購買的電動車是用於個人用途，他不是某稅戶的受養人（dependents），重要的是要符合年收入限制：個人的年收入限制是15萬，一家之主是22.5萬，兩人共同報稅是30萬。

這項稅務優惠政策也是拜登政府，旨在提高美國電動汽車生產的一部份。

今年8月，聯邦能源部宣布提供120億的補助和貸款，以確保到2032年，美國出售的新車中，有三分之二是電動汽車。

除了這些聯邦稅務優惠外，有一些州，像科羅拉多州和加州，還會為購買電動車的消費者提供額外的回扣。

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