【財經新聞】未來購買電動汽車將可更快取得稅務優惠

如果你正想尋找想購買電動汽車,給你們帶來一個好消息,一項新的聯邦規定,建議將更快地提前給予購車人士稅務優惠,並擴大適用範圍,那麼這些折扣是怎樣的呢?哪些汽車又將包括在內?

駕駛一輛電動汽車離開汽車經銷商,可能會很快變得更加輕鬆和便宜,財政部提出了一項規定,允許美國民眾在購買新的電動汽車時,可以獲得高達7500美元的抵稅,對於二手電動汽車,可以獲得高達4000美元的抵稅。

加州新車經銷商協會會長Brian Maas說:「我們都支持電動車,經銷商是成功令汽油車過渡到電動車的重要因素。」

根據新規定,所有符合資格的消費者,無論他們的聯邦稅責如何,將可在2024年開始從汽車經銷商那裡,立即獲得全額電動車稅務優惠,而不需要等到明年的稅季。

而目前情況不是這樣的,那些聯邦稅責太低的消費者,可能會獲得的稅務優惠會比較低,或者根本不符合資格。

能源專家表示,這新措施,將會令低收入和中等收入階層受益,讓他們現在終於有機會購買一輛電動車。

但他們也表示,需要更多的配套來讓人更容易買到電動汽車。

加大Davis分校電動車研究中心主任Gil Tal說:「為了讓每個人都受益於電動汽車,我們需要更多的激勵措施,及更多的電動車基礎設施。」

而要獲得抵稅資格,購買者必須符合個別的要求,包括將所購買的電動車是用於個人用途,他不是某稅戶的受養人(dependents),重要的是要符合年收入限制:個人的年收入限制是15萬,一家之主是22.5萬,兩人共同報稅是30萬。

這項稅務優惠政策也是拜登政府,旨在提高美國電動汽車生產的一部份。

今年8月,聯邦能源部宣布提供120億的補助和貸款,以確保到2032年,美國出售的新車中,有三分之二是電動汽車。

除了這些聯邦稅務優惠外,有一些州,像科羅拉多州和加州,還會為購買電動車的消費者提供額外的回扣。

