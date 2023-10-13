【灣區新聞】Santa Clara縣CalFresh用戶可用EBT卡在特定雜貨店買蔬果

【KTSF 傅景竑報導】

CalFresh用戶現時在南灣Santa Clara縣，可以使用其EBT卡在特定雜貨店購買新鮮蔬菜水果，每月最多可獲得60元的退款。

這是一項加州州府的試點計劃，旨在鼓勵低收入家庭也能多購買有益身體健康的蔬菜水果。

Santa Clara縣有五家雜貨店參與這項《加州蔬果EBT試點計劃》。

原本就是CalFresh用戶的民眾，本月起在以上雜貨店購買蔬果時，最高能獲得60元的回扣金，存在其EBT卡當中，該回扣金可以用來購買任何商品。

這項試點計劃目前獲得兩千萬元的州補助，若成效良好，當局希望在全州擴展該項目。

加州的CalFresh計劃原身為糧食券，現時使用電子EBT卡，提供符合資格的低收入戶二人家庭每月最多有536元購買食物，四人家庭每月最多可獲973元，補助幅度以用戶實際收入和家庭人數計算。

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