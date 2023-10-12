【灣區新聞】舊金山不少車主被偷車後 仍收到交通局罰單（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）偷車問題嚴重，有不少車主在車輛被偷走後，多次收到交通局的罰單，一名女子更透過當局發出罰單的地點，自行尋回不見了的失車。

舊金山警方從今年5月至9月，總共接獲超過2千宗偷車案件，而截至9月26日，舊金山交通局（SFMTA）就向411架失車發出罰單，罰款額接近7萬元。

根據舊金山紀事報報導，有些失車被重複發出罰單，當中更有車主被票控8次，需要支付超過800元的罰款。

相反在其他加州大城市包括聖地牙哥，泊車執法人員在執勤時，都會通過車牌號碼，檢查車輛有沒有被偷的記錄，從而協助警方尋回失車，然而舊金山這個科技之都，就沒有這一套做法，令不少車主感到無奈。

其中一名女事主在8月18日晚，被賊人從家門前偷走其Infiniti SUV，雖然她當晚立即報案，但之後尋回失車的方法，竟然是靠交通局的網站，查詢失車被發出罰單的地點。

亦有多次被票控的失車車主表示，警方和交通局都好像對尋獲失車漠不關心，形容要依靠自己是天方夜譚。

舊金山交通局表示，他們在15年前使用的設備，在發出罰單的同時，會自動檢查車輛是否失車，但現在已經沒有使用這種技術。

舊金山市長布里德週三發出行政指令，要求交通局和舊金山警察局合作，尋求解決辦法，保護失車車主避免再收罰單。

市長辦公室指，現行州法例禁止泊車執法人員進入警方的資料庫以獲取失車資料，但可以將車輛的資料輸入一套系統，以便獲告知收罰單的車是否失車，但要人手輸入，是沒有效率和浪費資源，通過車牌閱讀器得知是否失車，就有效率得多。

但本地法例規定，使用鏡頭的科技需要經過冗長的審批程序，因此市長指示相關部門擬定法例，容許使用車牌閱讀器以識別失車。

另一方面，近期針對Kia和Hyundai車輛的偷車案有所上升，原因是TikTok和YouTube等平台流傳一些影片，教導民眾如何利用車上的漏洞，去偷走這些品牌的車。

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