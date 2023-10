【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠發生襲擊案,一名亞裔長者無故被一名年輕男子襲擊。

警方表示,襲擊案在週二凌晨約3點43分發生,地點是Washington街700號路段,華埠花園角就在那個路段,一名74歲亞裔老翁事發時坐在路邊,被一名25歲拉美裔男子無緣無故拳打腳踢,事主受傷送院,沒有生命危險,疑犯在逃。

之後在週二早上約10點半,在舊金山(三藩市)市立大學附近Eastwood Drive 100號路段發生一宗搶劫案,一名白人男子將40歲的亞裔男事主推倒在地上,並搶走事主的銀包和財物,事主沒有受傷,損失包括信用卡、現金和身份證,匪徒之後上車逃去。

