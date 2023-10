【灣區新聞】灣區興起新犯罪手法 當局呼籲公眾提防（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有一種新興的犯罪手法似乎在灣區正在興起,地檢處呼籲公眾要小心,不法分子會故意割爛受害人的屋頂,然後跟受害人表示,可以為他們提供屋頂檢查或維修服務。

在10月8日上週日,受害人Joe的鄰居正在屋頂裝修時,鄰居發現Joe的屋頂上有一個大洞,並即時告訴他聽,當時Joe用梯爬上屋頂一看,發現很一個明顯是人為切割的洞,由於將會下雨的關係,他即時用工具和膠布封洞。

這件事令他回想起兩個星期前9月21日,她媽媽在中午獨自在舊金山(三藩市)日落區家時發生的一件事。

Joe說︰「當時我媽在後院,見到有兩個陌生人站在附近屋頂在弄東西,那兩個人見到我媽,跟她打招呼,表示我們屋頂有大問題,表示要修理,表示可以下來,給圖片我媽看,我媽根本不認識他們,而且我媽知道家裏的屋頂之前已經弄過了,很好的,是我親身弄的,應該兩年前,我媽沒有理會他們,而且我媽覺得這兩個人十分有侵略性,我旁邊有一個陽台,他們甚至想在那邊下來。」

當時Joe的媽媽感到害怕,馬上回家,鎖好門和窗,但那兩個男人似乎死心不息。

Joe說︰「他們落回地面後,在我們家門前架了長梯,敲我們車房門的玻璃,有一人又爬上二樓玻璃的位置,可能想透過窗戶看屋內情況,看多少人在屋內,我媽躲起來,怕他們看到屋內只剩下她一個老人家,他們兩人後來又搖我們的鐵門,又不停按門鐘,按著不放手。」

Joe表示,過了一段時間,那兩名男人沒有成功後,便開著一輛白色pickup貨車離開了。

Joe在事後問過附近的鄰居,以及問鄰居拿取監控片段和報警備案,鄰居表示,當日自己的屋頂同樣給人割破,那兩名的男子甚至按她的門鐘,跟她面對面交談,那名鄰居當時以自己有保險為由,拒絕了那兩名男子的幫助,後來該名鄰居需要自行聯繫保險公司修理屋頂。

另一方面,有對面街的鄰居表示,當日這兩名男子曾要求進屋修水管,但同樣亦遭拒絕。

Joe表示,雖然事件沒有涉及盜竊,但維修的費用高達3000元,他亦想公開事件,讓大家可以保持警惕。

與此同時, San Mateo縣地檢處在週二發出公告,表示在灣區多個縣發現了一種新興的犯罪趨勢,當中包括San Mateo、Belmont、Palo Alto;Albany和舊金山,一名可能有愛爾蘭血統的男子,駕駛著一架貼有屋頂服務貼紙的車輛,不停聯繫區內的長者,表示可以提供免費的屋頂檢查或廉價的維修服務。

當局又指,疑犯隨後會故意破壞房屋,並要求支付後續的維修費用。

當局表示,市民在支付或同意任何形式的房屋維修或檢查前,可以上州府網站:www.cslb.ca.gov,檢查承包商是否有有效許可證,一旦發現有可疑活動,應向當地的警方報案。

