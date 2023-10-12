【灣區新聞】灣區興起新犯罪手法 當局呼籲公眾提防（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

有一種新興的犯罪手法似乎在灣區正在興起，地檢處呼籲公眾要小心，不法分子會故意割爛受害人的屋頂，然後跟受害人表示，可以為他們提供屋頂檢查或維修服務。

在10月8日上週日，受害人Joe的鄰居正在屋頂裝修時，鄰居發現Joe的屋頂上有一個大洞，並即時告訴他聽，當時Joe用梯爬上屋頂一看，發現很一個明顯是人為切割的洞，由於將會下雨的關係，他即時用工具和膠布封洞。

這件事令他回想起兩個星期前9月21日，她媽媽在中午獨自在舊金山（三藩市）日落區家時發生的一件事。

Joe說︰「當時我媽在後院，見到有兩個陌生人站在附近屋頂在弄東西，那兩個人見到我媽，跟她打招呼，表示我們屋頂有大問題，表示要修理，表示可以下來，給圖片我媽看，我媽根本不認識他們，而且我媽知道家裏的屋頂之前已經弄過了，很好的，是我親身弄的，應該兩年前，我媽沒有理會他們，而且我媽覺得這兩個人十分有侵略性，我旁邊有一個陽台，他們甚至想在那邊下來。」

當時Joe的媽媽感到害怕，馬上回家，鎖好門和窗，但那兩個男人似乎死心不息。

Joe說︰「他們落回地面後，在我們家門前架了長梯，敲我們車房門的玻璃，有一人又爬上二樓玻璃的位置，可能想透過窗戶看屋內情況，看多少人在屋內，我媽躲起來，怕他們看到屋內只剩下她一個老人家，他們兩人後來又搖我們的鐵門，又不停按門鐘，按著不放手。」

Joe表示，過了一段時間，那兩名男人沒有成功後，便開著一輛白色pickup貨車離開了。

Joe在事後問過附近的鄰居，以及問鄰居拿取監控片段和報警備案，鄰居表示，當日自己的屋頂同樣給人割破，那兩名的男子甚至按她的門鐘，跟她面對面交談，那名鄰居當時以自己有保險為由，拒絕了那兩名男子的幫助，後來該名鄰居需要自行聯繫保險公司修理屋頂。

另一方面，有對面街的鄰居表示，當日這兩名男子曾要求進屋修水管，但同樣亦遭拒絕。

Joe表示，雖然事件沒有涉及盜竊，但維修的費用高達3000元，他亦想公開事件，讓大家可以保持警惕。

與此同時， San Mateo縣地檢處在週二發出公告，表示在灣區多個縣發現了一種新興的犯罪趨勢，當中包括San Mateo、Belmont、Palo Alto；Albany和舊金山，一名可能有愛爾蘭血統的男子，駕駛著一架貼有屋頂服務貼紙的車輛，不停聯繫區內的長者，表示可以提供免費的屋頂檢查或廉價的維修服務。

當局又指，疑犯隨後會故意破壞房屋，並要求支付後續的維修費用。

當局表示，市民在支付或同意任何形式的房屋維修或檢查前，可以上州府網站：www.cslb.ca.gov，檢查承包商是否有有效許可證，一旦發現有可疑活動，應向當地的警方報案。

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