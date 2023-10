【KTSF 傅景竑報導】

舊金山警方搜查一處轉售贓物的擺攤區,逮捕三名涉案人士,並查獲市值17,000多元的贓物。

舊金山警方在10月7日透過臥底行動,搜查Mission街1850號兩個零售盜竊贓物轉賣攤販。

據了解警方,日前就已經鎖定這兩個在該地點展示及販賣疑似為贓物商品的路邊攤販,因為這些商品都留有零售店標籤、防盜裝置,或其他可辨識為贓物的記號。

經警方調查,這些贓物來自灣區各地的零售店,總市值高達17,000多元,警方也拘捕三名涉案人士。

而舊金山警方近期持續針對打擊有組織零售盜竊,包括部署更多人力在零售據點,以及追查贓物流向。

市長布里德上個月也公佈,警方在Mission區同樣查獲300多樣零售盜竊的贓物在路邊攤出現,並表示舊金山將致力於維護街道的乾淨與安全。

