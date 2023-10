【KTSF 萬若全報導】

中半島San Mateo市的中央公園星期一晚上發生一名12歲少年刺傷同學事件。

根據San Mateo警方,案發在星期一晚上8時21分,一名少年在中央公園刺傷另一名少年後被捕。

警察局接到911電話,稱有人被刺傷,警員緊急回應在現場找到受害者,受害者身體左側有刀傷,嫌犯則騎腳踏車逃離現場。

根據初步調查,兩人互相認識,多名目擊者接受警方問話,最後警方在North Humboldt街800號街區發現嫌犯。

警方表示,此案是謀殺未遂,目前嫌犯被關押在少年觀護所。

