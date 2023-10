【灣區新聞】多名疑犯涉嫌在灣區多地打劫郵差 搶公寓郵箱鑰匙被捕（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

美國郵政(USPS)執法部門連同灣區的警方最近拘捕了幾個涉嫌搶劫郵差或盜竊郵件的疑犯,當局表示,疑犯持有多條用來打開公寓郵箱以及街頭藍色郵箱的鑰匙,執法人員也搜到大量被盜的信用卡和郵件。

美國郵政的調查員在聯邦法庭文件指出,舊金山(三藩市)灣區自從去年10月以來,發生超過50宗郵差被搶劫的案件,匪徒的目標是郵差持有用來開有多個住宅單位的公寓郵箱鑰匙。

匪徒會售賣這些鑰匙給其他不法分子,目的就是一次過竊取多個郵箱裡面的郵件,包括信用卡、支票以及個人資料。

聯邦司法部指出,舊金山警方今年5月在市內拘捕違規駕駛電動滑板車的42歲東灣American Canyon居民Anthony Medina,在他身上搜到7條美國郵政鑰匙,11張屬於不同人士的信用卡,以及三部手機。

美國郵政調查人員後來發現,疑犯企圖仿製郵政鑰匙的證據,疑犯所持有的鑰匙適用於舊金山幾個地區,可以打開屋苑的大郵箱,其中包括一個位於Potrero Hill附近23街3000號地段一個大型屋苑裡面的郵箱,執法人員也發現疑犯手機裡有進入公寓的多個密碼。

當局也拘捕了19歲東灣Antioch居民Robert Devon Nicholson Bell, Jr.,他涉嫌今年5月和7月,分別在Antioch和舊金山搶劫郵差,搶走他們的郵政鑰匙,然後盜竊附近郵箱裡面的信件。

疑犯還涉嫌用自己的照片,偽造美國郵政職員的證件。

另一名被捕的疑犯是33歲東灣奧克蘭(屋崙)居民Derek Hopson,他涉嫌今年6月在舊金山Mission Dolores區盜竊,警員在他身上找到美國郵政的鑰匙,而他在San Mateo縣也有盜竊的前科,警方還找到美國郵政人員進出公寓的鎖。

疑犯也涉嫌用郵政鑰匙,打開Presidio區一棟住宅的郵箱。

司法部強調,盜竊郵政鑰匙以及搶劫郵差是嚴重罪行,最高刑罰是監禁10年或25年。

為了將其他在逃的襲擊者繩之於法,美國郵政也懸紅15萬元給提供資料協助當局直接緝拿涉案匪徒的人士。

