【灣區新聞】Niche網站發布加州10大高中排行榜 灣區七間私立高中上榜（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

學校評論網站Niche發布加州年度前10大優質高中,舊金山灣區就有七間私立高中上榜,但公立學校方面,全加州的表現就不盡理想。

全加州最優質的學校在哪裡?學校評論網站Niche每年定期發布排行榜,評量每間學校的學業、多元化、師資、大學輔助、社團活動、體育等項目。

而加州上千間高中當中,舊金山灣區就有七間學校榮登Niche前十優質高中的名單。

位居榜上第二名的是中半島Redwood City的Stanford Online High School,特色包括它是一間採網上遠距教學的高中,但學生們都表示,學生的凝聚力以及師生互動,都不輸傳統的實體校園。

而緊接在第三名的是中半島Hillsborough的The Nueva School,這所私立高中也被Niche評為全國第一的STEM理科高中。

榜上第五到第七名也落在灣區,包括南灣Palo Alto的Castilleja School、Hillsborough的Crystal Springs Uplands School,以及東灣奧克蘭的The College Preparatory School,三所高中都是私校。

接著在第九及第十名的高中,是奧克蘭的Head-Royce School,以及舊金山的Lick-Wilmerding High School,一樣均為私校。

而加州的公立學校在Niche的全國公立高中,排名最好的學校則是落在第22名是南加州Long Beach的California Academy of Mathematic & Science,若是鎖定舊金山灣區的公立高中,Palo Alto的Henry M. Gunn High School則落在第53名。

