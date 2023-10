【KTSF】

四級颶風Lidia在墨西哥Puerto Vallarta度假勝地附近登陸,造成一人死兩傷。

颶風Lidia以每小時高達140英里的風速,吹倒度假勝地Puerto Vallarta一帶的樹木,並掀翻當地的房屋屋頂,Lidia登陸後風力減弱,並向內陸移動。

墨西哥民防系統負責人表示,當地北部有一人被倒下的樹木擊中身亡,另有兩人該地區的其他地方受傷。

颶風導致該地區的一些高速公路一度被封鎖。

哈利斯科州開放了23個避難所,Puerto Vallarta 市政府表示,已有數十人前往那裡的避難。

