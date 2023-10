【全國新聞】眾院共和黨團表決聯邦眾議員Steve Scalise出任議長

【KTSF 張麗月報導】

前國會眾議長共和黨籍的麥卡錫上星期遭罷免之後,國會共和黨人必須選出接替人選,眾議院共和黨團週三表決推舉了共和黨第二號人物、路易斯安那州聯邦眾議員Steve Scalise為新任議長,不過由於Scalise在黨團內未能湊夠所需的217票,仍然需要箍票,因此眾議院暫時休會,稍後才對新議長人選進行全院表決去確認。

就新眾議長提名人選問題,國會眾議院共和黨團週三早上閉門開會進行表決,結果Scalise勝出,他擊敗對手俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan。

Scalise說︰「首先我感謝眾議院共和黨的同僚委派我擔任眾議長,很清楚,我們仍然有工作要做,我們需要前往樓上眾議院全院解決這問題,然後讓眾議院重新運作。」

不過Scalise只是獲得共和黨團內113票支持,未能拿到所需的217票通過,而對手Jordan就拿到99票。

根據程序,這項提名應該轉到眾議院全院表決去確認,但眾議院暫時休會,稍後才對Scalise的提名進行表決,暫時未知這個休會維持多久,眾議院全院押後表決這項提名,要成為眾議長必須在分裂的眾議院,取得大多數票的支持。

有消息透露,因為有太多共和黨人希望投票支持麥卡錫重新做眾議長,因此共和黨團會議決定押後今次對新議長人選的全院表決,而麥卡錫週二也表示,不排除可能會重新擔任這個職位。

58歲的Scalise是共和黨第二號人物,屬於溫和保守派,有多年做黨鞭的經驗,他在幾個星期前確診患上血癌,現正接受化療,因此有人質疑他是否勝任做眾議長如此繁重的工作。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。