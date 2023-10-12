【全國新聞】眾院共和黨團表決聯邦眾議員Steve Scalise出任議長

【KTSF 張麗月報導】

前國會眾議長共和黨籍的麥卡錫上星期遭罷免之後，國會共和黨人必須選出接替人選，眾議院共和黨團週三表決推舉了共和黨第二號人物、路易斯安那州聯邦眾議員Steve Scalise為新任議長，不過由於Scalise在黨團內未能湊夠所需的217票，仍然需要箍票，因此眾議院暫時休會，稍後才對新議長人選進行全院表決去確認。

就新眾議長提名人選問題，國會眾議院共和黨團週三早上閉門開會進行表決，結果Scalise勝出，他擊敗對手俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan。

Scalise說︰「首先我感謝眾議院共和黨的同僚委派我擔任眾議長，很清楚，我們仍然有工作要做，我們需要前往樓上眾議院全院解決這問題，然後讓眾議院重新運作。」

不過Scalise只是獲得共和黨團內113票支持，未能拿到所需的217票通過，而對手Jordan就拿到99票。

根據程序，這項提名應該轉到眾議院全院表決去確認，但眾議院暫時休會，稍後才對Scalise的提名進行表決，暫時未知這個休會維持多久，眾議院全院押後表決這項提名，要成為眾議長必須在分裂的眾議院，取得大多數票的支持。

有消息透露，因為有太多共和黨人希望投票支持麥卡錫重新做眾議長，因此共和黨團會議決定押後今次對新議長人選的全院表決，而麥卡錫週二也表示，不排除可能會重新擔任這個職位。

58歲的Scalise是共和黨第二號人物，屬於溫和保守派，有多年做黨鞭的經驗，他在幾個星期前確診患上血癌，現正接受化療，因此有人質疑他是否勝任做眾議長如此繁重的工作。

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