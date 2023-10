【灣區新聞】家橋驛社奧克蘭長者活動中心發生火警 沒人受傷

【KTSF 毛皓延報導】

東灣非牟利機構家橋驛社在奧克蘭(屋崙)的一間長者活動中心週三早上起火,事件中沒有人受傷,消防員表示,起因可能和中心後面無家者營地的雜物起火有關,家橋驛社表示,已多次向市府投訴中心後面有無家者紮營,但當局未有行動。

家橋驛社營運總監劉愛英(Monica Lau)說︰「今早大約8點10分,我的同事和一群義工進去耆英康樂中心,準備開門給老人家入內,但當時看到後院已經起火,大概5分鐘後火勢升級得非常猛烈,蔓延至中心大堂內,幸好當時還沒有很多老人家進來中心。」

涉事中心位於奧克蘭華埠的Chinese Garden公園,家橋驛社營運總監劉愛英表示,消防員迅速到場,用了大約35至45分鐘撲滅火警,事後整個中心破壞不堪,毀於一旦。

劉愛英說︰「其實這個老人中心我們已經搬離9年,在上星期一才重新搬進去,其實我們已經用了接近10萬元裝修、買傢俬去重開老人中心,這次燒毀後,我們不知什麼時候才能重開,我們亦需要一筆經費,可能要籌款。」

她說,很多長者對中心重開都已經期待已久,然而大半年前,中心後面開始有大批無家者紮營,他們多次向市府投訴但成效不大。

劉愛英說︰「直至上星期我們都說,老人中心已經要開了,希望你們盡快處理,但是在我們開門後一個多星期中,那群無家可歸者仍然在後面,沒有人遷離過。」

她希望今次火警可以促使當局盡快行動,避免同類事件發生。

劉愛英說︰「我問了幾個消防員,他們人很好,告訴我們知道起火原因應該是營地中的雜物,被他們點燃而引起的。」

起火詳情仍然有待消防局報告,事件中沒有人受傷。

