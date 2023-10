【KTSF】

中國駐舊金山總領事館簽證大廳週一被人駕車衝撞,涉案的司機被警方開槍打死,舊金山法醫處週四證實死者的身分。

法醫處透露,死者是31歲男子Zhanyuan Yang,居住在舊金山,但沒有交待其他細節。

另外,中國駐舊金山總領事館因事故關閉兩天後,週四已恢復辦理簽證的服務。

